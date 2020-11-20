أديب للمواطنين: التزمو البيوت

علق الإعلامي عمرو أديب حول سوء الأحوال الجوية التي شهدتها البلاد اليوم، قائلا: "دي مشكلة طبيعية فيه أزمة مناخية ولا يمكن التعامل معها"، لافتا إلى أن اجتماع رئيس مجلس الوزراء الأحد أو الاثنين المقبلين قد يكون هناك حلول لتقليل تداعيات الأمطار، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل الهيئة الهندسية والمحليات والمحافظة والمواطنين ووزارة التضامن منذ الصباح لشفط المياه في الشوارع.

وأضاف "أديب" خلال برنامجه "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "MBC مصر": "بنشوف في العالم كثيرا مدن كثيرة بتغرق من الماية وعندها مشاكل في المياه، لكن بيبدأوا يقدروا يشفوفوا بعض الحلول المبتكرة لتحسين هذا الأمر، وقلوبنا مع أهالينا في الإسكندرية وإن شاء الله بكرة يستحملوا هذه الأزمة العنيفة والكبيرة".

وتابع: "الأماكن في القاهرة والجيزة فيها أمطار غزيرة وبطلب من حضراتكم الالتزام بالبيوت والدنيا ماطارتش وبكرة السبت إجازة في أماكن كثيرة يبقى الأفضل نقعد في البيوت، لأن مصر دولة غير مطيرة، ولكن صحراوية وليست ثقافتنا ثقافة الأمطار زي مثلا بريطانيا وألمانيا وفرنسا، وهذا البلد غير مستعد لمواجهة مثل هذه الأشياء".

وواصل: "أغلب المحافظين اللي عندهم مشاكل موجودين في الشارع زي محافظ القاهرة والإسكندرية والجيزة لحل هذه الأمور سريعا، أنا عارف إنها بالنسبة لناس كتيرة مأساة، وموضوع صعب جدا، ولكن الطبيعة عندما تكون متوحشة والنوة هذا العام أقوى من أي نوة، وبنشهد تغيرات مناخية واضحة، ودي مش نفس الأمطار اللي كانت بتنزل عندنا".

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عدم استقرار الأحوال الجوية والطقس بداية من أمس الخميس حتى السبت، موضحة في بيانها أنه من المتوقع أن تسقط أمطار على مناطق مختلفة بالمحافظات.

وتوقعت أن تتساقط أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية، وتسقط أمطار متوسطة الشدة على بعض المناطق من مدن القناة وجنوب سلاسل البحر الأحمر، على أن تشهد القاهرة الكبرى الجمعة، فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، والسبت تسقط أمطار متوسطة لغزيرة على مناطق من السواحل الشمالية، وتسقط خفيفة على مدن القناة وجنوب سلاسل البحر الأحمر.

المحافظات الأكثر برودة اليوم

وفق بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، جاءت قائمة المدن الأكثر برودة، كالتالي:

مدينة سانت كاترين درجة الحرارة العظمى بها غدا 18 والصغرى 08

مدينة نخل درجة الحرارة العظمى بها غدا 23 والصغرى 09

سيوة درجة الحرارة العظمى بها غدا 20 والصغرى 11

أسيوط درجة الحرارة العظمى بها غدا 24 والصغرى 13

الوادي الجديد درجة الحرارة العظمى بها غدا 26 والصغرى 13

ونصحت إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من اليوم حتى السبت المقبل، بضرورة القيادة بهدوء على الطرق السريعة أثناء سقوط الأمطار لتجنب حوادث الطرق، ومتابعة النشرات الجوية وارتداء الملابس الشتوية خاصة ليلا، بجانب البعد عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء وقت هطول الأمطار لتجنب الصعق الكهربائي.