عمرو أديب عن مواعيد الإغلاق: الناس عندنا بتنزل تعمل شوبينج 4 الفجر

علق الإعلامي عمرو أديب على قرار إغلاق المحال بمواعيد محددة، قائلا: "أنا سافرت للعالم كله ووصلت لنيوزيلاندا آخر الكرة الأرضية، أيا كانت المواعيد، مثلا اليونان تيجي الضهر يقفلوا من 2 لـ4 بيتغدوا، سلو بلدهم كدة، إنما فيه مواعيد، أنت بتبقى قاعد جوا البلد عارف إن المحل ده بيفتح لكذا لكذا".

وأضاف "أديب" خلال برنامجه "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "MBC مصر"، أن يوم الأحد في أغلب الدول الأوروبية إجازة، وبالتالي المحال جميعها مغلقة، مؤكدا أن جميع الدول لديها مواعيد للإغلاق وللفتح عدا مصر، "الناس عندنا تفتح وقت ما هي عاوزة تفتح، لما يجي صاحب المحل أو الواد اللي معاه المفتاح يفتح، لكن مفيش معاد، اللهم إلا محلات السلاسل".

وتابع الإعلامي عمرو أديب: "بقالنا مدة طويلة داخلين في هذا الجدل، وطبعا الناس مش فاهمة إن جزء كبير من الإغلاق في مواعيد معينة لها علاقة بترشيد الكهرباء والناس تنزل تنضف، الناس في مصر بتنزل تعمل شوبينج 3 و4 الصبح وتجيب خضار الساعة 4 و5 الصبح والناس قاعدة في القهاوي لغاية الساعة 1 و2 و3 الفجر وفيه ناس في البيوت ولا عارفة تنام ولا تذاكر، مصر كان فيها ورش شغالة تقعد تدقدق مسامير وسمكرية ودوكو لغاية الفجر ومحدش يقدر يفتح بوقه معاها".

وواصل الإعلامي عمرو أديب: "النهاردة ولأول مرة في التاريخ المصري يبقى فيه مواعيد لفتح الصبح ومواعيد إغلاق، وهذا أمر هام، ولا علاقة له بكورونا، لكن إنه يبقى نظام في مصر".

وأعلن المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار نادر سعد، أمس، عن المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي، والتي ستعلن عنها الحكومة رسميًا خلال ساعات.

وقال سعد، في تصريحات تليفزيونية إن المواعيد الجديدة سيبدأ العمل بها اعتبارًا من 1 ديسمبر من الساعة العاشرة مساءً في الشتاء والساعة الحادية عشرة مساءً في الصيف، مع مد موعد الإغلاق ساعة يومي الخميس والجمعة وفي الإجازات الرسمية.

ومن المتوقع أن تتضمن القرارات غلق المطاعم والمقاهي الساعة الثانية عشرة مساء في فصل الشتاء وتمتد إلى الساعة الواحدة صباحًا في فصل الصيف، على أن يمتد موعد الغلق إلى الساعة الواحدة صباحًا يومي الخميس والجمعة والإجازات الرسمية، وغلق الورش الحرفية الساعة السابعة مساءً خلال فصل الصيف، على أن تُستثنى محال البقالة والسوبر ماركت والصيدليات من مواعيد الغلق لارتباطها الدائم باحتياجات المواطنين.