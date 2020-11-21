عاجل.. سقوط أمطار غزيرة على مطروح والساحل الشمالي

تساقطت، منذ قليل، أمطار غزيرة على مدينة مرسى مطروح والساحل الشمالى في مراكز ومدن الحمام والعلمين والعلمين الجديدة والضبعة ورأس الحكمة والقرى التابعة لها، وذلك نظرًا لتعرض البلاد لنوة "المكنسة".

وتهطل الأمطار الشديدة على الطرق، الداخلية فى المدن والطرق السريعة والساحلية التى تربط بين مرسى مطروح حتى الإسكندرية على إمتداد 300 كيلو متر، وتسببت فى إغراقها.

وأعلنت محافظة مطروح بتوجيهات من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح حالة الطوارىء على مستوى المحافظة، وإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة تجاه الأمطار والسيول، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام محافظة مطروح، وغرفة عمليات بكل مجلس مدينة، مع تطهير مخرات السيول، واستقبال شكاوى وإستفسارات المواطنين، فى ظل موجة من الطقس السيىء التى تتعرض لها مطروح وسواحل مصر الشمالية.