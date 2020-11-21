"الأرصاد": انخفاض درجات الحرارة غدا.. وأمطار متوسطة وغزيرة بـ11 محافظة

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أنَّ يكون هناك انخفاض كبير في درجات الحرارة، مع طقس لطيف نهارًا بارد ليلًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مع وجود شبورة مائية في الصباح ورياح معتدلة تتحول إلى رياح نشطة على السواحل الشمالية مع وجود أمطار خفيفة على مناطق من الوجه البحري.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى هطول الأمطار على محافظات "كفر الشيخ، البحيرة، والدقهلية"، والتي ستزداد وتكون ما بين متوسطة وغزيرة على "السواحل الشمالية والشرقية، وإسكندرية، رشيد، دمياط، بورسعيد، العريش، ومطروح"، وفق ما عرضه برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان منصور، المذاع عبر فضائية القناة الأولى.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة، في بعض مدن ومحافظات الجمهورية:

- القاهرة: العظمى 23 والصغرى 15.

- الإسكندرية: العظمى 21 والصغرى 17.

- مرسى مطروح: العظمى 20 والصغرى 16.

- بورسعيد: العظمى 24 والصغرى 19.

- دمياط: العظمى 24 والصغرى 18.

- الإسماعيلية: العظمى 24 والصغرى 15.

- السويس: العظمى 24 والصغرى 16.

- العريش: العظمى 24 والصغرى 16.

- طابا: العظمى 24 والصغرى 19.

- سانت كاترين: العظمى 18 والصغرى 8.

- شرم الشيخ: العظمى 27 والصغرى 20.

- الغردقة: العظمى 28 والصغرى 18.

- الفيوم: العظمى 24 والصغرى 15.

- بني سويف: العظمى 24 والصغرى 15.

- المنيا: العظمى 25 والصغرى 14.

- أسيوط: العظمى 24 والصغرى 13.

- سوهاج: العظمى 25 والصغرى 14.

- قنا: العظمى 26 والصغرى 14.

- الأقصر: العظمى 26 والصغرى 14.

- أسوان: العظمى 27 والصغرى 15.

-الوادي الجديد: العظمى 26 والصغرى 13.

- حلايب: العظمى 28 والصغرى 21.