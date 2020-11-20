اليوم تشييع جثمان مرشح المنوفية.. والأهالي ينتظرون البديل وسط حالة من الحزن

ينتظر أهالي دائرة بركة السبع وقويسنا دخول بديل للمرشح المهندس منير مندور، والذي وافته المنية أمس، حيث سادت حالة من الحزن الشديد جموع أهالي محافظة المنوفية، عقب الإعلان عن وفاته، وتداول الآلاف من أبناء المحافظة صورة المرشح، داعين الله أن يرحمه، ويلهم ذوية الصبر والسلوان على فراقه.

ومن المتوقع أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات دخول هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، الذي حل خامسا في ترتيب أصوات الناخبين، خلف المرشح المتوفي، جولة الإعادة بدلا من "مندور".

وكشف مصدر مسؤول بمديرية الصحة في محافظة المنوفية، أن سبب الوفاة المهندس منير مندور، توقف مفاجئ في عضلة القلب، مستبعدا أن تكون ناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الإصابة بالفيروس لا تسبب الوفاة بشكل مفاجئ.

ويستعد أهالي قرية طوخ طنبشا بمركز بركة السبع، لتشيع جثمان الراحل إلى مثواه الأخير، عقب صلاة الجمعة، وسيقام عزاء في القرية بجوار المنطقة اللوجستية على طريق مصر إسكندرية الزراعي ببركة السبع.

من جهته، قال عصمت زايد، عضو مجلس النواب، المرشح عن الدائرة: "ننعى بمزيد من الحزن و الأسى المهندس منير مندور، ونسأل الله له الرحمة والمغفرة، وللأسرة خالص الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".

فيما قال أحمد رفعت عضو مجلس النواب والمرشح الخاسر عن الدائرة، "وداعا الأسد ولا نقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وبلدة الصبر والسلوان" .

ونعى هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، الذي خسر الانتخابات، وحل خامسا، الراحل، قائلا: "أنعى ببالغ الحزن والأسى الأخ المهندس المرحوم منير مندور، وعزائي أنا وأهالي قرية الدبايبة لكل أهل وعائلات طوخ طنبشا"، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

وتوفي المهندس منير مندور، المرشح لمجلس النواب عن دائرة بركة السبع قويسنا، داخل مستشفى بركة السبع العام، منذ قليل، وأكد مصدر طبي مسؤول بمديرية الصحة أنه وصل المستشفى متوفيا، دون معرفة سبب وفاته.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد وفاة المرشح منير مندور، داخل مستشفي بركة السبع العام، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ودخل المهندس منير مندور جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب، بعد حصوله على 21 ألفا و304 أصوات، ومعه عصمت زايد، بعد حصوله على 25 ألفا و389 صوتا، واللواء محمد حمدي، 24 ألفا و248 صوتا، فيما حصل عبدالحكيم التعلب، على 22 ألفا و903 أصوات.