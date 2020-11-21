"الأرصاد": أمطار غزيرة على السواحل الشمالية ومتوسطة على الوجه البحري

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الهيئة العامة للأرصاد الجوية أصدرت بيانا قبل حدوث حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بـ 48 ساعة، و"حذرنا أن هذه الحالة ستبدأ من يوم الخميس الماضي وحتى السبت"، مشيرا إلى أن فرص الأمطار على القاهرة ستكون اليوم السبت، وهو ذروة الحالة مع استمرار الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، وستكون من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة.

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية Ten، أن استمرار سقوط الأمطار المتوسطة على بعض المناطق من القاهرة أدى إلى تجمعات من المياه، وبعد ذلك استقرت الأجواء خاصة على القاهرة ومحافظات شمال الصعيد، وانحسرت فرص سقوط الأمطار اليوم على السواحل الشمالية، محافظات الوجه البحري.

وتابع، أن الأمطار ستستمر غزيرة على السواحل الشمالية، وستكون متوسطة الشدة على محافظات الوجه البحري، ولا توجد فرص لسقوط أمطار على القاهرة وباقي محافظات الجمهورية.

واستطرد، أننا ما زلنا في فصل الخريف، ولكن هناك تقلبات جوية بطبيعة هذا الفصل، وأنه كلما اقتربنا من فصل الشتاء تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض خلال فترات النهار وأيضا في فترات الليل والصباح الباكر، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي شيء حتى الآن يوضح حالة الشتاء هذا العام.

وأوضح، أنه من الطبيعي وجود أمطار في مناطق ومناطق أخرى منعدمة وهذه الحالة طبيعية.

وأشار، إلى أننا خلال هذه الفترة نقترب من المواطن بشكل كبير جدا وخاصة مع الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة المصرية بالتنسيق مع الأرصاد الجوية قبل بداية حالة عدم الاستقرار، لذلك يكون المواطن لديه وعي كامل بأن هناك حالة من عدم الاستقرار، وخلال هذا التنويه عن هذه الحالة نبدأ في إعطاء بعض النصائح سواء كانت في المحافظات المعنية بالأمطار الغزيرة أو غيرها.

وشدد، على ضرورة القيادة بهدوء على الطرق السريعة والتحكم في عجلة القيادة وعدم التجاوز في السرعات، وأيضا أثناء سقوط الأمطار يفضل تجنب التواجد بجوار أعمدة الإنارة بقدر الإمكان.