في عيد ميلاد فيروز.. تعرف على زيارات "جارة القمر" إلى مصر

احتفل الفنان والكاتب اللبناني زياد الرحباني، بعيد ميلاد والدته أيقونة الطرب الفنانة فيروز، والمولودة فى 21 نوفمبر 1935، والتى تعد من أبرز الفنانات العربيات في العصر الحديث.

ونشر "الرحباني" صورة لمجموعة من صور فيروز المجمعة، من مراحل عمرية مختلفة لفيروز، وكذلك أفيشات أعمالها الفنية، وعلق عليها على "تويتر": "85 سنة من الحب".

غنت صاحبة الصوت الشفاف، فيروز الأغاني العاطفية والوطنية، كما تغنت بالإضافة إلى ألحان الأخوين الرحباني (منصور وعاصي)، فقد أعادت غناء مجموعة من الأغنيات لسيد درويش أبرزها "أهو ده اللى صار"، و"زوروني كل سنة مرة"، و"طلعت يا محلا نورها"، وغيرها.

كما أعاد الأخوان توزيع من ألحان موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب "يا جارة الوادي" و"خايف أقول اللي في قلبي"، ولحَّن عبد الوهاب لفيروز أغنية جديدة من كلمات الأخوين وتوزيعهما هي "سهار".

وزارت فيروز مصر نحو 4 مرات، حيث أحيت حفلين فنيين كبيرين، فى الزيارتين الأخيرتين، وكانت الزيارة الأولى للفنانة الكبيرة مع الأخوين رحباني لمصر في فبراير 1955، وبعدها غنت "شط إسكندرية" من وحي الزيارة، والأغنية من كلمات ولحن الأخوين.

كما زارت مصر فى 1966، وسجلت معها المذيعة سلوى حجازى، أولى حلقات برنامجها "أهلا وسهلا"، والبرنامج من إعداد الكاتب الراحل أنيس منصور، وحضر في استديو التسجيل الأخوين رحباني، وشهدت الحلقة تفاعلا من الجمهور المصري والعربي الحاضر في الاستديو.

أما الزيارة الثالثة لجارة القمر لمصر فكانت عام 1976، حيث أحيت حفلا فنيا فى حديقة الأندلس، وافتتحت الحفل بأغنية "مصر عادت شمسك الذهب" من كلمات وتلحين الأخوين رحباني، في اليوم التالي، للحفل قام الروائي يوسف السباعي، الرئيس الفخري لجمعية كتاب ونقاد السينما ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ورئيس تحريرها، بتكريم فيروز حيث سلمها جائزة التقدير الذهبية وتمثال للإلهة المصرية إيزيس.

أما آخر زيارة لفيروز لمصر كانت عام 1989 حينما أحيت حفلين على مسرح الصوت والضوء، عند الأهرامات بالجيزة، وكانت المرة الرابعة التي تزور مصر فيها خلال مسيرتها الفنية، ومن الأغاني التى غنتها فى الحفلات "أهو ده اللى صار"، و"زوروني كل سنة مرة"، و"مصر عادت شمسك الذهب"، وغيرها.