يوسف زيدان عن زيارة ماكرون للأيقونة فيروز: إعلاء لمكانة فرنسا

تناول الدكتور يوسف زيدان، لقاء الرئيس الفرنسي مع أيقونة الغناء العربي فيروز، على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: زيارة الرئيس الفرنسي "ماكرون" أمس للكناريا السماوية "فيروز" في منزلها بلبنان، فيه ضمنًا أمران: إعلاءٌ لمكانة فرنسا في نفوس اللبنانين والعرب.. وإزراءٌ بمكانة الحكام العرب المعاصرين.

ونشرت الفنانة فيروز، مجموعة من الصور التي جمعتها بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش زيارته لها الاثنين، في منزلها، فور وصوله للعاصمة اللبنانية بيروت، وذلك عبر صفحات منسوبة لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت الفنانة اللبنانية فيروز، قد أهدت للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء زيارته لها في منزلها لوحة فنية، بعد زيارة استغرقت ساعة و20 دقيقة.

ونشرت راشيل مكرم، مراسلة قناة الجديد، فيديو لحارس الرئيس الفرنسي ماكرون، وهو يحمل هدية فيروز له.

وبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، زيارته للعاصمة اللبنانية بيروت، أمس، بلقاء مع أيقونة الغناء اللبناني المطربة فيروز، والتي تعتبر من أشهر المطربين في العالم العربي، ويمثل صوتها موسيقى تصويرية للبنان من أوج ازدهاره مرورا بصراعاته وحتى أحدث صدمة شهدها.