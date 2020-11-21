رئيس جامعة طنطا: تشغيل مركز علاج وأبحاث كورونا يناير المقبل

أوضح الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، استمرار تقديم الخدمات العلاجية، وسبل الدعم والرعاية الصحية كافة لمرضى كورونا، وسط اتخاذ الإجراءات للوقاية من انتشار الفيروس.

وأشار "عتمان" في بيان صحفي، إلى أن هناك خطة لتطوير المنشآت الطبية بالجامعة؛ لضمان تقديم أعلى مستويات الخدمة العلاجية للمرضى المترددين على مستشفيات طنطا الجامعية، مؤكدا أنه جاري الانتهاء من أعمال تطوير قسم الصدر بالمستشفى الرئيسي، تمهيدا لتشغيل مركز علاج وأبحاث كورونا، مطلع يناير المقبل.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب بجامعة طنطا، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أنه جاري تجهيز مركز علاج وأبحاث كورونا، وتزويده بكل الاحتياجات اللازمة لتقديم الدعم الطبي اللازم للمصابين، بطاقة استيعابية 27 سريرا و5 غرف عناية فائقة ومركزة، بالإضافة إلى غرف إقامة لاستقبال المرضى من الأطقم الطبية والتمريض بجامعة طنطا، والحالات الأخرى￼ على مدار 24 ساعة.