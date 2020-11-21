صور.. إنشاء ساتر ترابي لحماية خط شحن البترول برأس غارب

أنشأت أجهزة مدينة رأس غارب، برئاسة اللواء إيهاب رافت، رئيس المدينة، ساترا ترابيا لخط شحن البترول بمنطقة السقالة برأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، بالتنسيق مع الشركة العامة للبترول؛ لحماية الخط وتأمينه.

وأشار "رأفت" في تصريح صحفي، اليوم، أن أجهزة مجلس المدينة نسقت مع مسؤولي الشركة العامة للبترول، في إنشاء ساترا ترابيا لخط الشحن التابع للشركة العامة بمنطقة السقالة، لحماية الخط وتأمينه، وتسهيل أعمال لجان التقنين بتلك المنطقة.

وأضاف اللواء إيهاب رأفت، أن الشركة العامه للبترول انتهت من أعمال الساتر أمس، وتم الانتهاء من أعمال الحماية والتأمين، بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

في سياق منفصل، استجاب اللواء إيهاب رأفت لطلب أهالي منطقة الحاج نور، بدفن كابلات الكهرباء المكشوفة وعلب الكهرباء، وكلفت هندسة الكهرباء بإصلاح العلب بالمنطقة، ودفن جميع الكابلات، وتركيب علب الكهرباء، وجاري رصد البقية الكهرباء لتغطيتها وإحكام غلقها.

وكلف رئيس المدينة، قسم الكهرباء بالمرور على جميع أعمدة الإنارة، ورصد أي أعطال بالأعمدة أو الخلايا الكهربائية؛ لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، حفاظا على الشكل الحضارى للمدينة.

يأتي ذلك في إطار تحسين منظومة الإنارة العامة، ورفع كفاءة الأعمدة بجميع الشوارع الرئيسية والفرعية.

ووجه اللواء إيهاب، قسم النظافة بمتابعة الأعمال بجميع قطاعات المدينة، وتكليف الشركة المتعاقدة على عملية تجميع القمامة، بتكثيف النظافة بجميع قطاعات المدينة، والشوارع الرئيسية والفرعية.

وشدد رئيس مدينة رأس غارب، على ضرورة الرصد اليومي لأي تجمعات للقمامة، وإزالتها منعا لعدم لتفشي الأوبئة، وكنس وإزالة الأتربة بجوار الأرصفة.

وأكد "رأفت" تكثيف أعمال النظافة، ورفع مخلفات الأشجار، وتفريغ الحاويات بجميع المناطق بالمدينة والشوارع الرئيسية والفرعية، وتكثيف النظافة بالشارع الإنشائي، ورفع مخلفات الأشجار، وتمهيد وتسوية الأرض.

وأجريت أعمال النظافه بشارع الميناء، ومنطقة خور رحمي، وعمارات الشرطة العسكرية.