بدء التشغيل التجريبي لوحدة طب الأسرة بنجع أحمد سعيد والقرايا في الأقصر

أكد المهندس محمد سيد سليمان، رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أنه يتم متابعة المشروعات القومية التي يجرى العمل بها بالمدينة، في ظل توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن، وكذلك المحافظ المستشار مصطفى ألهم، إلى رؤساء المراكز والمدن بسرعة إنهاء المشروعات القومية، وتذليل أي عقبات تواجه المشاريع الخدمية والخطط التنموية.

وأكد رئيس مركز ومدينة إسنا، تنظيم جولات ميدانية يومية، لتفقد عدة مشروعات بالمركز، من أبرزها ما يلى:

- متابعة أعمال تركيب خطوط الغاز الطبيعي بطريق طراد النيل وإنهاء الأعمال المتبقية بطول 72 مترا، والذي سيرصف بعد أن تم الانتهاء من البنية التحتية له من صرف صحي وتحول رقمي ومياه وكهرباء، وخلال التفقد وجه "سليمان" بإلزام المواطنين بطلاء واجهات المنازل، حتى تبدو بالمظهر الحضاري.

- تفقد وحدة طب الأسرة بتوماس 2، بعد الانتهاء من تجهيزها وفرش أقسامها المختلفة، التي تضم عيادات "طب الأسرة، وخدمات صحة الأم والطفل، وأسنان"، استعدادا لانطلاقها للعمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

- تفقد إنشاء مدرسة توماس 2 الإعدادية، التي أنشأت نظرا لزيادة الكثافة السكانية بالمنطقة، وللقضاء على الكثافة الطلابية، وأقيمت على مساحة 3200م2، عبارة عن مبنى من 5 طوابق، وأيضا الأعمال الجارية لإنشاء جناح جديد بمدرسة الشهيد مختار الابتدائية بقرية توماس وعافية رقم 1، على مساحة 225م، عبارة عن 5 طوابق بإشراف من هيئة الأبنية التعليمية.

- تفقد بدء التشغيل التجريبي لوحدة طب الأسرة بـ"نجع أحمد سعيد، والقرايا"، والجاري تشغيلهما تجريبيا بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية كافة.

يذكر أنه جاري التشغيل التجريبي لـ3 وحدات صحية، هم (أحمد سعيد، والقرايا، والزنيقة)، من أصل 20 وحدة صحية أدرجت بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمركز اسنا، على أن يعقب ذلك انطلاقهم رسميا بالمنظومة، خلال الأيام المقبلة.