إليسا تهنئ فيروز بعيد ميلادها: رح تبقي الشمس اللي بتطلع كل يوم تدفينا

حرصت الفنانة إليسا، على تهنئة الفنانة فيروز عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بعيد ميلادها الـ85.

وغردت إليسا، قائلة: "رح تبقي الشمس اللي بتطلع كل يوم الصبح لتدفينا بوطن صار البرد فيه كبير، ورح تبقي القمر اللي بيضوي علينا كل يوم بالليالي اللي ما بتحلا إلا معك".

وتابعت، "فيروز.. أنت الوطن، وعقبال ما نحتفل معك بالمئوية".

ووُلدت الفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز، والتي حملت اسم نهاد وديع حدّاد، في 21 نوفمبر من عام 1935، وبعد ولادتها، انتقل والديها من قرية جبل الأرز الواقعة في قضاء الشوف بلبنان، إلى حي زقاق البلاط في العاصمة بيروت.

وهى فى الثانية عشرة من عمرها انضمت الفنانة الكبيرة فيروز، إلى الإذاعة اللبنانية لتغنّي في الكورس تحت قيادة الموسيقي محمد فليفل، وكان أول راتب لها في الإذاعة اللبنانية كمغنية كورال، يقدر بـ100 ليرة لبنانية.

والفنان الكبير حليم الرومي، مدير الإذاعة اللبنانية، هو من أطلق عليها الاسم الفني فيروز، وكان لقاؤها بالأخوين الرحباني عاصي ومنصور، بمثابة انطلاقتها في عالم الغناء، وقدمت بصحبتهما العديد من الأغنيات.

وتزوجت الفنانة فيروز عام 1955 من عاصي الرحباني، وأنجبت أبنائها الملحن زياد الرحباني، و"هالي"، الذي أصيب بمرض وهو صغير شل حركته، و"ليال"، التي توفيت عام 1988، والمخرجة "ريما".

وانفصلت فيروز، عن الفنان عاصي الرحباني، وهو الانفصال الذي أحدث ضجة كبيرة في الوسط الفني، لاسيما بعد نجاحهما سويًا في عالم الغناء الذي وصل للعالمية، وحققت ألبوماتها مبيعات مليونية.

وقدمت الفنانة فيروز ما يزيد على 800 أغنية، فضلًا عن مشاركتها في نحو 15 مسرحية غنائية، والمشاركة في في 3 أفلام سينمائية "بياع الخواتم"، و"سفر برلك"، و"بنت الحارس".