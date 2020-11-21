تشاجرت مع زوجها.. سيدة تحاول الانتحار في "نافورة كمبوند" بالتجمع

حاولت سيدة الانتحار بإلقاء نفسها في نافورة بمنطقة التجمع الأول بعد تشاجرها مع زوجها، إلا أن أجهزة الأمن أنقذتها، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيقات.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم تامر عبد الشافي رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الأول، مفاده اقدام سيدة على الانتحار بنافورة داخل كمبوند بدائرة القسم.

وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبين أن سيدة ألقت بنفسها داخل النافورة، محاولة الانتحار، بسبب معاناتها من حالة نفسية سيئة وتشاجرها مع زوجها، وتم إنقاذها.

وأمر اللواء اشرف الجندي، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة، بتحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيقات.