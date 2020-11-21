الأرصاد توضح خريطة سقوط الأمطار خلال 6 أيام: غزيرة على بعض المناطق

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر قبل قليل، أماكن سقوط الأمطار المتوقعة على البلاد خلال الفترة من الأحد الموافق 22 نوفمبر الحالي، وحتى يوم الجمعة الموافق 27 من الشهر نفسه، وذلك على النحو التالي:

خريطة الأمطار الأحد 22 نوفمبر

- السواحل الشمالية: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).

- شمال الوجه البحري: أمطار خفيفة على بعض المناطق من (كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية).

خريطة الأمطار الاثنين 23 نوفمبر

- السواحل الشمالية: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).

- شمال الوجه البحري: أمطار خفيفة على بعض المناطق من (كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية).

خريطة الأمطار الثلاثاء 24 نوفمبر

- السواحل الشمالية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - بلطيم).

- شمال الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية).

خريطة الأمطار الأربعاء 25 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى.

- السواحل الشمالية: أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من (الإسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).

- الوجه البحري: أمطار متوسطة على بعض المناطق من (كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية).

خريطة الأمطار الخميس 26 نوفمبر

- السواحل الشمالية: أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من (الإسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد).

- الوجه البحري: أمطار متوسطة على بعض المناطق من (كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية).

خريطة الأمطار الجمعة 27 نوفمبر

- السواحل الشمالية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).

- الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية).