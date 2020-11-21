الأرصاد: استمرار سقوط الأمطار على القاهرة اليوم.. والسواحل للأحد

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مديرة مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، إن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدأت أمس تدريجيا على السلوم ومطروح، ثم بدأت مساء أمس على الإسكندرية، واستمرت الأمطار الغزيرة لساعات طويلة، ما أدى لتجمع المياه بشكل كبير في الإسكندرية، وامتدت الأمطار الرعدية للسواحل الشمالية مثل رشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد، إضافة لتعرض معظم محافظات الوجه البحري مثل كفر الشيخ والدقهلية والبحيرة، لأمطار متوسطة.

وأضافت "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "خبر اليوم"، المذاع على شاشة قناة "ON"، أن مناطق متفرقة من القاهرة تعرضت طوال يوم الجمعة لأمطار رعدية متوسطة الشدة، وتستمر فرص الأمطار حتى صباح السبت، ولكن ستكون أقل كثافة من اليوم، وعلى فترات متقطعة، وتتحسن الأحوال الجوية بعد ظهر السبت على القاهرة، لكن تستمر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والإسكندرية والدلتا حتى نهاية اليوم.

وأوضحت أنه بداية من غد الأحد تبدأ الأحوال الجوية في التحسن إلى حد ما في معظم مناطق الجمهورية، مع استمرار فرص سقوط الأمطار خفيفة على بعض محافظات السواحل الشمالية، مؤكدة أنه يجرى التنسيق مع المحافظات وإرسال خرائط للأمطار والتنبؤات الجوية.

وأشارت إلى أن محافظة شمال سيناء تشهد حاليا أمطار غزيرة ورعدية، خاصة العريش، كما أن محافظات شمال الصعيد شهدت اليوم امطار غزيرة، ولكن باقي محافظات الصعيد بعيدة تماما عن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عدم استقرار الأحوال الجوية والطقس بداية من أمس الخميس حتى السبت، موضحة في بيانها أنه من المتوقع أن تسقط أمطار على مناطق مختلفة بالمحافظات.

وتوقعت أن تتساقط أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية، وتسقط أمطار متوسطة الشدة على بعض المناطق من مدن القناة وجنوب سلاسل البحر الأحمر، على أن تشهد القاهرة الكبرى الجمعة، فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، والسبت تسقط أمطار متوسطة لغزيرة على مناطق من السواحل الشمالية، وتسقط خفيفة على مدن القناة وجنوب سلاسل البحر الأحمر.

المحافظات الأكثر برودة اليوم

وفق بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، جاءت قائمة المدن الأكثر برودة، كالتالي:

مدينة سانت كاترين درجة الحرارة العظمى بها غدا 18 والصغرى 08

مدينة نخل درجة الحرارة العظمى بها غدا 23 والصغرى 09

سيوة درجة الحرارة العظمى بها غدا 20 والصغرى 11

أسيوط درجة الحرارة العظمى بها غدا 24 والصغرى 13

الوادي الجديد درجة الحرارة العظمى بها غدا 26 والصغرى 13

ونصحت إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من اليوم حتى السبت المقبل، بضرورة القيادة بهدوء على الطرق السريعة أثناء سقوط الأمطار لتجنب حوادث الطرق، ومتابعة النشرات الجوية وارتداء الملابس الشتوية خاصة ليلا، بجانب البعد عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء وقت هطول الأمطار لتجنب الصعق الكهربائي.