أمطار خفيفة على الوجه البحري وطقس لطيف على القاهرة غدا

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، طقس غدًا الأحد، على كافة مناطق الجمهورية، حيث من المتوقع أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية مع وجود رياح معتدلة وشبورة مائية صباحا.

كما توقعت الأرصاد، أن تشهد مناطق جنوب سيناء طقس معتدلة مع وجود رياح نشطة على خليج السويس، وطقس لطيف على شمال الصعيد ومعتدل على الجنوب مع وجود رياح معتدلة.

أما في ساعات الليل، فتنبأت الأرصاد أن يسود طقس بارد على القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، ومائل للبرودة على جنوب سيناء .

ونوهت الأرصاد عن وجود أمطار خفيفة على بعض المناطق من شمال الوجة البحري ككفر الشيخ والبحيرة والدقهلية، وأمطار خفيفة الي متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية كالاسكندرية ومطروح ورشيد ودمياط وبورسعيد والعريش.

وأخيرًا تتأثر البلاد بمرتفع العروض الوسطى على السطح وكذلك مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على محافظات ومدن مصرالقاهرة 22 14.

الإسكندرية 22 14.

وادي النطرون 21 15.

طنطا 22 15.

شبين الكوم 22 15.

دمنهور 22 14.

بلطيم 22 15.

مطروح 22 13.

السلوم 21 13 .

سيوة 20 10.

بورسعيد 22 18.

دمياط 22 17.

الزقازيق 22 14 .

المنصورة 22 14 .

الإسماعيلية 23 14.

السويس 23 15.

العريش 23 14.

رفح 22 14.

رأس سدر 25 18 .

نخل 21 09.

نويبع 22 18.

طابا 21 16.

كاترين 19 06.

الطور 25 16.

شرم الشيخ 26 19.

الغردقة 25 18.

مرسى علم 24 18.

الفيوم 22 14.

بني سويف 23 13.

المنيا 23 12.

أسيوط 23 12.

سوهاج 24 13 .

قنا 25 14.

الأقصر 25 14.

أسوان 26 15.

إدفو 26 15.

أبوسمبل 25 14.

الوادي الجديد 24 13.

شلاتين 26 20.

أبورماد 25 20.

حلايب 24 19.

رأس حدربة 25 20 .