الطقس السيئ يضرب المحافظات.. وفيات وصعق وانهيار عقارات

دائما ما تصحب موجة الطقس السئ العديد من الحوادث، وخلال الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها مصر على مدار الـ24 ساعة الماضية، وقعت عدة حوادث بمحافظات مختلفة من مصر.

ففي منطقة مصر الجديدة لقيت طفلة مصرعها صعقا بالكهرباء، وذلك خلال سيرها في شارع أغرقته مياه الأمطار، وتدلي من أحد أعمدة الإنارة سلك كهربائي في المياه المتراكمة، وهو ما تسبب في وفاة الطفلة، ووقعت الحادثة إبان سيرها في شارع متفرع من شارع هارون الرشيد، بعد سقوط أحد أسلاك عمود الإنارة نتيجة الأمطار.

وتعرضت الإسكندرية لنوة "باقي المكنسة" مصاحبة بأمطار شديدة، تسببت في سقوط عقارين أحدهما في منطقة الجمرك، وتسبب في مصرع 4 أشخاص من بينهم طفلان أعمارهما "6 و7 سنوات"، وأصيب طفلان آخران، وتم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات القريبة من المنطقة.

ومن بين الجثث التي تم انتشالها في ذلك العقار، جثة طبيب، 60 عاما، حيث كان متواجدا بالعقار وانهار عليه سقف الدور الثالث.

عقار آخر انهار جزئيا نتيجة الأمطار، في شارع مسجد السلطان بمنطقة كرموز، مما تسبب في وفاة شاب وإصابة 4 آخرين، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الأمير الجامعي.

نوة "باقي المكنسة" تجتاح الإسكندرية

ضربت نوة "باقي المكنسة"، سواحل الإسكندرية في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة، صاحبتها أمطار غزيرة وصلت لحد السيول، والتي تسببت في غرق عدد كبير من الشوارع، مع ارتفاع منسوب المياه بها وأسفل الكباري، وفي الترع.

وقررت محافظة الإسكندرية، رفع درجة الطوارئ والاستعداد في جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالتعامل مع الأمطار، ووفق الأرصاد ستستمر الأمطار خلال يومي الجمعة والسبت، وستشهد خلالهما أمطار متقطعة في كافة أنحاء الإسكندرية.