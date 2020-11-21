تعطيل الدراسة وسيدة المطر وبشرى بالتحسن.. الطقس السيئ حديث التوك شو

سلطت البرامج التليفزيونية الضوء على الطقس وسوء الأحوال الجوية التي شهدتها بعض المناطق من البلاد أمس، حيث سقطت أمطار غزيرة على السواحل الشمالية والوجه البحري ومناطق من القاهرة وشمال الصعيد، وتأثرت بعض المناطق بسبب الأمطار مثل الإسكندرية، ونستعرض في التقرير التالي أبرز ما تناولته البرامج في هذا الشأن.

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدأت أول أمس على محافظات السواحل الشمالية، وإن الأمطار الغزيرة استمرت من الخميس حتى أمس على محافظة الإسكندرية، وهو ما أدى إلى تراكم كميات كبيرة جدًا من المياه في المحافظة، متوقعة تحسن الأحوال الجوية من بعد ظهر اليوم السبت في القاهرة.

"الأرصاد": تحسن الأحوال الجوية في القاهرة بعد ظهر اليوم

وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، الذي يعرض عبر شاشة "DMC": "أن محافظات الوجه البحري تأثرت بالأمطار أمس، وكانت من متوسطة إلى غزيرة، ورعدية على معظم المناطق، وتأثرت القاهرة بأمطار متوسطة الشدة على مناطق متفرقة، بالإضافة إلى بعض المناطق من شمال الصعيد".

وأوضحت الدكتورة إيمان شاكر، أن فرص سقوط الأمطار ما زالت مستمرة حتى صباح اليوم، مشيرةً إلى أن الأحوال الجوية ستتحسن من بعد ظهر اليوم السبت في القاهرة، لكن موجة الطقس السيئ ستستمر في السواحل الشمالية حتى نهاية اليوم بأمطار متوسطة الشدة.

الأرصاد: استمرار سقوط الأمطار على القاهرة اليوم.. والسواحل للأحد

وأشارت مدير مركز الاستشعار عن بعد، إلى أن هذه الحالة سببها منخفض جوي متعمق يجلب كتل هوائية رطبة من جنوب أوروبا، ما أدى إلى تكون السحب بهذا الشكل الكبير، وسقوط كميات كبيرة من الأمطار على معظم أنحاء الجمهورية باستثناء جنوب البلاد، أما باقي أنحاء الجمهورية فقد شهدت أمطارا اليوم وهو ما سيستمر خلال الساعات المقبلة.

وأكدت أن محافظة شمال سيناء شهدت مساء أمس أمطارا غزيرة ورعدية، خاصة العريش، كما أن محافظات شمال الصعيد شهدت أمس أمطارا غزيرة، ولكن باقي محافظات الصعيد بعيدة تماما عن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وذلك خلال اتصال هاتفي ببرنامج "خبر اليوم"، المذاع على شاشة قناة "ON".

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن أمس، كانت ذروة حالة الطقس السيئة التي شهدتها مختلف محافظات الجمهورية، حيث إن فرص تسافط الأمطار في محافظة القاهرة خلال الساعات المقبلة ستقل.

الأرصاد: أمس ذروة حالة الطقس السيئة واليوم ستقل فرص تساقط الأمطار

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC" والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية "DMC"، أن تلك الحالة من عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية هي فترة للتقلبات الجوية الخاصة بفصل الخريف، وفيها يوجد حالة من عدم الاستقرار في الأرصاد الجوية كما نوهت عنها الهيئة منذ أيام.

وأوضح أن التنويه شمل وجود حالة من عدم الاستقرار وأمطار غزيرة على السواحل الشمالية بداية من السلوم ومطروح مرورا بالإسكندرية ورشيد وبلطيم، وتمتد حتى بورسعيد والعريش ورفح خلال الساعات القلية المقبلة، بالإضافة لمناطق من شمال الوجه البحري مثل كفر الشيخ والبحيرة وبعض المحافظات الأخرى.

الأرصاد الجوية: محافظات أخرى ستشهد سقوط أمطار خلال الساعات المقبلة

وأكد أن الأمطار الغزيرة مستمره في التساقط بالإسكندرية، وبدأت حاليا في الانتقال ناحيه الشرق باتجاه بورسعيد والإسماعيلية والسويس، كما سقطت أمطار على مختلف مناطق القاهرة ما بين خفيفة لمتوسطة وبسببها حدثت تجمعات مياه في الطرق.

وتابع خلال اتصال هاتفي بنشرة أخبار "ten": "نشاط الرياح الموجود على محافظات شمال البلاد وعلى البحر المتوسط تؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية، وذلك سيؤدي إلى ارتفاع الأمواج في البحرين المتوسط والأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية، وهيئة الموانئ هي من تحدد مدى تأثر الملاحة البحرية بذلك الطقس".

محافظ القاهرة: رفعنا أكثر من 60 تجمعا للمياه

قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إن المحافظة تأثرت بمياه الأمطار التي سقطت الجمعة، إذ أنها كانت أمطار خفيفة، ما عدا المناطق الجنوبية التي كانت الأكثر تأثرًا بالأمطار وهي المقطم والخليفة والبساتين والمعادي وطرة، كما جرى رفع أكثر من 60 بؤرة تجمع مياه في المنطقة الجنوبية للعاصمة.

وأضاف عبدالعال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر": "كان هناك تأثرًا بعض الشيء في مناطق مصر الجديدة وشرق مدينة نصر وغرب مدينة نصر والنزهة ولم تكن بنفس الغزارة التي كانت موجودة في المنطقة الجنوبية".

وتابع أنه جرى التعامل مع هذه التراكمات، بالتنسيق التام مع المرور والحماية المدنية في مديرية أمن القاهرة والمنطقة المركزية العسكرية، ولم تشهد المحافظة أي أزمة على مستوى السيولة المرورية.

وأوضح: "نتابع مع هيئة الأرصاد الجوية والتي أكدت سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على القاهرة غدًا، ولن نعطل الدراسة لأن حالة الطقس لا تستدعي ذلك، ولم ترد لنا أي بلاغات تتعلق بتضرر منازل المواطنين من سقوط الأمطار".

محافظ الإسكندرية: أخلينا 10 مدارس لتسكين المضارين من الأحوال الجوية

وقال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن الأمطار بدأت في الساعة الحادية عشرة من مساء الخميس، وتعرضت المحافظة لأمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة حتى الفجر، وبعد الفجر سقطت أمطار غزيرة جدًا "بشكل غير طبيعي"، لافتًا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تواصل معه نحو 7 مرات، وقال إنه سيعقد اجتماعا بداية من أول الأسبوع المقبل قد يكون يوم الأحد أو الإثنين بحضور رئيس الشركة القابضة للمياه ورئيس شركة الصرف الصحي بالمحافظة، وأكد أنه سيقدم كل الدعم لإيجاد حلول عاجلة للتعامل مع الأمطار الغزيرة.

وأضاف الشريف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية"، الذي يعرض عبر شاشة "MBC مصر"،: "لازم أهلنا يستحملوا معانا شوية، لو قلت إنها 10 أضعاف طاقة محطات الصرف الصحي ممكن يبقى قليل شوية، فطاقتنا الاستيعابية 1.8 مليون متر مكعب، والنوة الماضية شهدت سقوط 10 مليون متر مكعب من الأمطار".

ولفت إلى أنه جرى إخلاء 10 مدارس لتسكين الأسر المتضررة وكلها جاهز لإقامتهم، بالإضافة إلى وجود عشرات الجمعيات الجاهزة لاستقبال الأسر المضارة من سوء الأحوال الجوية.

محافظ الإسكندرية: المياه اختفت من جميع الشوارع الرئيسية

وتابع محافظ الإسكندرية، أن كميات الأمطار أكبر من قدرات المحافظة، وهو ما دفعها إلى الاستعانة بقيادة القوات البحرية وقيادة المنطقة الشمالية: "قدرنا النهاردة نخلي سيولة مرورية والشوارع مقفلتش حتى لو كان في بطء مروري، أكتر حاجة قفلت كانت 45 دقيقة".

وأشار إلى أن الكورنيش يشهد حالة من السيولة المرورية وجميع الشوارع الرئيسية، كما أن الشوارع الجانبية مازال فيها كميات من المياه، بالإضافة إلى بعض المناطق المنخفضة عن مستوى الشارع.

وشدد على أن محطات التطهير تعمل بكفائتها كما جرى تطهير كل شنايش المحافظة البالغ عددها 105 ألف شنيشة بالإسكندرية، لكن ما حدث اليوم هو أن كميات المياه تجاوزت الطاقة الاستيعابية لها.

وواصل الشريف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق، مقدمة برنامج "مصر تستطيع"، الذي يعرض عبر شاشة "DMC : "كان صعبًا على المحافظة مواجهة الأمطار من خلال إمكانياتها فقط، لكن مجموعات العمل الخاصة بالقوات المسلحة تعمل معنا، ولهذا وصلنا إلى الصورة التي تشاهدونها، فاختفت المياه في جميع الشوارع الرئيسية وأصبحت تعمل بشكل جيد للغاية ولا تشهد أي إعاقة مرورية، وبعض المناطق المنخفضة مثل الفلكي وعزبة الشامي وعزبة البحر دخلت المياه في بعض بيوتها وجاري تصريف المياه منها".

محافظ الإسكندرية عن تعطيل الدراسة: مش عاوزين حد ينزل من البيت

وأوضح، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أنه جرى تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات والمعاهد بالمحافظة، على أن تكون الدراسة في الجامعات أون لاين: "صرفنا المياه من الكورنيش من خلال عربات الصرف، ولدينا مشكلة نتابعها مع هيئة الأرصاد الجوية حيث ستبدأ موجة غزيرة من الساعة الحادية عشرة حتى الساعة العاشرة صباحا وأناشد المواطنين بعدم النزول إلى الشوارع نهائيا إلا للضرورة القصوى حتى لا نعيق الحركة المرورية ولكي نستطيع تصريف كميات الامطار الغزيرة التي نتعرض لها".

ولفت، إلى أن أمس شهد انهيار عقار في كرموز وتوفى شخص، أما منطقة الجمرك انهار عقار فيها وتوفي 4 أشخاص، موضحًا أن العقارين صدر بحقهما قرار إزالة من قبل وانهما متهالكان جدًا.

وزيرة التضامن: "سيدة المطر" طلبت توفير شقة.. وقالت مش همشي غير بجوزي

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك 6 عائلات تأثروا في محافظة الإسكندرية جراء سوء الأحوال الجوية، كما توفي 4 أشخاص وأصيب آخر.

وأضافت "القباج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية"، الذي يعرض عبر شاشة "MBC مصر": "الوفيات حدثت نتيجة انهيار عمارة وبلكونات، وعندما حدثت السيول منذ أشهر بنينا بيوتا بدل من البيوت التي هُدمت، والقرية الوحيدة في الجيزة مازلنا في إطار إعدادها، وفي منطقة الزرايب بـ15 مايو نسقنا مع وزير الإسكان وبتوجيهات من رئيس الوزراء تم إقامة منازل وأماكن لتربية المواشي، ووفرنا لهم بدل إقامة وبدل معيشة.. كل واحد فيهم بيتصرف له 2000 جنيه".

وتابعت أن نفس الأمر ينطبق على محافظة الإسكندرية في حالة وقوع أي مشكلة: "في توجيهات دايما بتغطية كل الخسائر التي تأثرت الأسر بسببها".

وحول الصورة المنتشرة لسيدة، قالت: "فريق التدخل السريع زار السيدة إذ تبيع ترمس وطلبت الحصول على شقة، وقالت مش همشي غير بجوزي وولادي، وننسق مع محافظ الجيزة في هذا الإطار.. المواطنين في عنينا".

شركة مياه القاهرة والجيزة تطمئن المواطنين: لا قطع للمياه بسبب الأمطار

قال وليد العابدين، المتحدث الرسمي باسم شركتي مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة والجيزة، إن الشركة تنسق مع الهيئة العامة للأرصاد، وفي تواصل دائم معها، وبمجرد أن تحذر الهيئة وتتوقع سقوط للأمطار، يكون هناك حالة من الاستنفار، ونشر المعدات من الصباح الباكر، وقبل سقوط الأمطار، لافتا إلى أن الأمطار اليوم سقطت بعد الساعة 3 عصرا وكانت قوية في بعض المناطق مثل جنوب طرة والمعادي وشرق القاهرة والبحر الأعظم في الجيزة.

وأضاف "العابدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مانشيت"، المذاع على شاشة قناة "EXTRA NEWS"، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن الشركة انشأت مجموعة بلاعات أمطار الفترة الماضية، حيث توجد 18 ألف بلاعة أمطار في القاهرة، وإضافة 600 بلاعة جديدة خلال الفترة الشهرين الماضيين، كما جرى إضافة 250 بلاعة أمطار في الجيزة، إضافة للمعدات البالغ عددها في القاهرة 100 معدة، وفي الجيزة 65 معدة.

وأشار إلى أن كل أجهزة الدولة تتعاون مع شفط المياه، ولا سيما هيئة النظافة والحماية المدنية والأحياء، تحت مظلة المحافظة، والتي تدير الأزمة على الأرض، واليوم كان هناك تجمعات للمياه السطحية في بعض الأماكن، لافتا إلى أنه يتم رصد أماكن تجمعات الأمطار، مؤكدا عدم قطع المياه بسبب الأمطار، ويتم اللجوء لذلك عندما تكون كثافات الأمطار غير عادية مثلما حدث في أكتوبر الماضي.

المجتمعات العمرانية: حلول مبتكرة سبب عدم تجمع المياه بالقاهرة الجديدة

قال المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، إن الهيئة عملت على عدد من الخطط المبتكرة للقضاء على أزمة تراكم المياه في مدينة القاهرة الجديدة، حيث قامت منذ فترة طويلة بازدواج خطوط 17 محطة في القاهرة الجديدة حتى تتمكن المحطات الخاصة بروافع المياه في شفط المياه الخاصة بالأمطار.

وأضاف "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC" والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية "DMC"، أنه الموقف حاليا في القاهرة الجديدة مطمئن ولا يوجد أي آثار لسقوط الأمطار، ولكن هناك نقطتين فقط في شارع التسعين الجنوبي وجد فيهم مياه للأمطار، في القاهرة الجديدة 17 محطة روافع للصرف الصحي تقوم بالرفع على محطة المعالجة الرئيسية.

وأوضح أنه ومع عام 2018 وبعد تبيان وجود كميات كبيرة من الأمطار سنويا لم نعتدها من قبل، سعت الهيئة لوضع حلول تقليدية أيضا مثل تنظيف بلاعات صرف المياه وتوسعتها، وتم بنجاح تحقيق الأزواج في خطوط المحطات بمسافة 30 كيلو مترا، ويتبقى حاليا 4.5 كيلو متر فقط، وهما النقطتين المتأثرين جراء هطول الأمطار، وخلال ساعة واحده تم رفع كافة المياه من تلك النقاط: "المشروع ده هيخلص خلال شهر واحد، هينهي تماما المشكلة اللي كانت موجودة النهاردة".

وأكد أنه تم تنفيذ 16 بيارة شحن جوفي، وعملوا للمرة الأولى اليوم وأثبتوا كفاءتهم، بخلاف توفير سحب المياه في الحدائق الـ12 على مستوى المناطق: "فيه بعض الحدائق اشتغلت وسحبت ميه، وفيه عندنا الجزيرة اللي في طريق العروبة في التجمع الأول سحبت مياه كتير كانت بتتجمع عند مسجد الشرطة، ووصلنا لنسبة نجاح 80%".

وتابع: "محصلش تجمعات للمياه في كافة نقاط القاهرة الجديدة إلا في نقطتين فقط في شارع التسعين الجنوبي، وبنعمل دلوقتي خط الازدواج ده على التسعين الشمالي، وهيخلص خلال شهر، ومع الحلول التقليدية هيكون الأداء أفضل عن الفترة الماضية"