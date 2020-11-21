هدم المبنى المخالف وإزالته.. عقوبة البناء بالقرب من خطوط الضغط العالي

حددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المسافات آلامنة كحد أدنى للبناء والسكن بعيدًا عن خطوط وشبكات الكهرباء لحماية المواطنين وحماية مقدراتهم وممتلكاتهم من المخاطر.

مراعاة المسافات المنصوص عليها

قالت الوزارة، إنه وفقا للقانون رقم (63) لسنة 1974، وتعديلاته بقانون الكهرباء الجديد 87 لسنة 2015، والذي نص على: "يحظر على صاحب العقار، الذي تمر فوقه أو بالقرب منه أسلاك الخطوط الكهربائية ذات الجهود الفائقة أو العالية أو المتوسطة، أن يقيم مباني على الجانبين، إذا كان العقار أرضًا فضاءً، أو أن يرتفع بالمباني، إذا كان العقار مبنيًا، أو أن يزرع أشجارًا خشبية، إذا كان أرضًا زراعية، وذلك دون مراعاة المسافات المنصوص عليها، في المادة رقم (6) من القانون".

قطع الأشجار على نفقة المخالف

وأضحت الوزارة: "في حالة مخالفة هذا الحظر، يتعين الحكم على وجه الاستعجال بهدم المباني المخالفة وإزالتها، أو قطع الأشجار على نفقة المخالف".

وأشارت الوزارة، إلى أن المادة 55 من قانون الكهرباء الجديد، حددت المسافات التى يجب اتباعاها حتى يمكن للمشتركين الحصول على تصريح بالبناء، والحصول على عداد كهرباء، وهى يجب ألا تقل مسافة البناء والسكن بالقرب من خطوط الجهود الفائقة (الضغط العالى) عن 25 م2، وألا تقل مسافة البناء والسكن، عن 13 م2 من شبكات الخطوط الهوائية للجهود العالية وألا تقل المسافة عن 5 أمتار من الخطوط الهوائية للجهود المتوسطة، وألا تقل مسافة البناء والسكن عن كابلات الكهرباء ذات الجهد العالي عن 5 أمتار، وألا تقل المسافة بين المباني وكابلات الجهود المنخفضة عن 2 متر.

طرق العمل على شبكات التوزيع

وكشفت الكهرباء عن عدد من القواعد الخاصة بطرق العمل على شبكات التوزيع الكهربائية، ويجب على كل من يعمل بشبكات التوزيع أن يكون على معرفة تامة بهذه القواعد وأن يتبعها عند القيام بالعمل وهي:

- يحظر على غير المختصين دخول أحواش محطات المحولات أو لوحات التوزيع إلا بعد الحصول على تصريح بذلك، كما يحظر فتح أي كشك أو خلية أو صندوق توزيع أو تسلق الأعمدة أو لمس العازلات الحاملة للموصلات أو تحريك الكابلات الحاملة للتيار بشدة، مما قد يتسبب في الإضرار بها، خاصة الكابلات الزيتية، أو أي جزء في المعدات الكهربائية إلا بتصريح من المشرف على العمل.

- يحظر على أي شخص بدء العمل إلا بعد معرفة تامة بالتعليمات الصادرة إليه، ويجب ألا يتجاوز تلك التعليمات.

- في حالة اقتتاع أي شخص أن التعليمات الصادرة إليه لا تمكنه من العمل فيجب عليه أن يخطر المشرف على العمل بذلك كتابة، وعلى المشرف على العمل مراجعة التعليمات الصادرة ويرجع إلى السلطات الأعلى إذا لزم الأمر.