فيديو.. وزيرا الكهرباء والإسكان يتفقدان تحويل مجرى نهر روفيجي بتنزانيا

بث هاني يونس، مستشار رئيس الوزراء، مقطع فيديو من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يبرز فيه تفقد كل من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية برفقة مجموعة مصرية إلى السد الذي يُستكمل بناؤه في تنزانيا، والتي تعمل فيه شركة المقاولون العرب المصرية.

وقال "يونس"، خلال مقطع الفيديو الذي نشره، إن أهالي تنزانيا يحتفلون بتحويل مجرى نهر روفيجي لتنفيذ الأعمال بجسم السد الرئيسي، بمشروع إنشاء سد ومحطة جيوليوس نيريرى لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجاوات، على نهر روفيجي، بمنخفض شتيجلرز جورج، بدولة تنزانيا، وأن كل من قيادات وزارة الإسكان، ومسئولي شركتى المقاولون العرب والسويدي إلكتريك يحضرون أيضًا الحفل.

ومن جانبه، أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتابع سير العمل بالمشروع بشكل دورى، وذلك في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين واهتمام مصر بالشأن الأفريقي، وبتنفيذ هذا المشروع الهام للشعب التنزاني، نظراً للدور المقرر للسد والمحطة في توفير الطاقة الكهربائية لدولة تنزانيا، ودفع معدلات التنمية بها.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن مشروع إنشاء سد ومحطة جيوليوس نيريرى، يُنفذه تحالف شركتى "المقاولون العرب" و"السويدى إليكتريك" على نهر روفيجى بدولة تنزانيا، وتم توقيع العقد في ديسمبر 2018، بحضور رئيس جمهورية تنزانيا الاتحادية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بقيمة 2.9 مليار دولار، في دار السلام بتنزانيا، لتنفيذ مشروع بناء سد، ومحطة توليد كهرومائية بقدرة 2115 ميجاوات، على نهر روفيجي بتنزانيا، بهدف توليد 6307 آلاف ميجاوات/ساعة سنوياً، تكفي استهلاك حوالي 17 مليون أسرة تنزانية، كما يتحكم السد في الفيضان لحماية البيئة المحيطة من مخاطر السيول والمستنقعات، ولتخزين حوالي 34 مليار م3 من المياه في بحيرة مُستحدثة بما يضمن توافر المياه بشكل دائم على مدار العام لأغراض الزراعة، والحفاظ على الحياة البرية المحيطة في واحدة من أكبر الغابات في قارة أفريقيا والعالم.