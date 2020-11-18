طرق تقليل استهلاك الكهرباء في العداد مسبق الدفع

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن عدد من النصائح للمشتركين، للتعامل مع العداد مسبوق الدفع لخفض الاستهلاك وتقليل شريحة الكهرباء للعمل على توفير الرصيد ولتجنب الانتقال للشريحة الأعلى.

كيفية خفض استهلاك شريحة الكهرباء

- يفضل شحن العداد في الأيام الأولى من الشهر، حيث يكون العداد في أول الشهر على الشريحة الأولى.

- ينصح بتوفير الاستهلاك قدر المستطاع، في الأيام الأخيرة من الشهر، حيث يكون المستهلك على أعلى شريحة له.

- يجب التأكد من ضبط الوقت والتاريخ في العداد عند شحن الكارت.

تجنب فصل العداد

- يجب تجنب التلاعب في غطاء العداد مسبق الدفع، لتجنب فصل العداد.

- في حالة قام العميل بالتلاعب وفتح غطاء العداد، سيتم دفع غرامة مالية محددة طبقا للرسوم المقررة بالشركة.

- يجب ألا تزيد الأحمال عن الحد المسموح له من قبل الشركة وهو 80 أمبير، حتى لا يتم فصل التيار الكهربائي بدون سابق إنذار.

الرجوع للشركة لعودة التيار مجددا

- عند تكرار زيادة الأحمال عن 80 أمبير عن ثلاث مرات، يتم فصل التيار الكهربائي بالكامل، ولابد من الرجوع للشركة لعودة التيار مجددا.

- في حالة وصول الرصيد 10 جنيهات، يصدر العداد إنذار من خلال اللمبة الحمراء في أقصى اليمين بالعداد.

- يجب التأكد من وجود رصيد، لتجنب فصل التيار فجأة.

- في حالة تلف الكارت أو حدوث أي مشكلة، لا يتم قبول الشحن، ويجب على العميل التوجه إلى شركة الكهرباء التابع لها، ويتم استبداله.

إحضار كارت الشحن الخاص بالعداد

- في حالة فصل العداد إنذار، وعدم وجود الكارت في هذه اللحظة، يمكن إدخال كارت فيزا، أو بطاقة رقم قومي، لحين إحضار كارت الشحن الخاص بالعداد.

- يمكن معرفة الرصيد المتبقي والوقت والتاريخ، والاستهلاك الشهري، من خلال استخدام الزر الضاغط.