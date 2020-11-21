صلاح عبدالله يرثي نفسه قبل وفاته: خايف من اللي فات واللي جاي

اعتاد الفنان صلاح عبدالله كتابة الأشعار والأزجال والخواطر النثرية، سواء كانت بالفصحى أو العامية، وعلى مدار الساعات الماضية كتب بعض الخواطر التي لها علاقة بالموت والحياة.

وكتب صلاح عبدالله، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "سيبقى القلبُ يتأرجح بينَ أتراحِِ وأفراحْ".

وتابع: "وبدون سبب يشرحهولي، ولما يلقى للفرح مطرح، الهمّ يهاجمه وحشني صلاح، اشتقتُ إليه فسيبهولي، يلا افرح فيا ياعزولي".

وفاجأ صلاح عبدالله متابعيه بكتابة رثاء لنفسه عند موته، مطالبًا محبيه وأصدقاءه بأن ينعوه ويذكروا محاسنه.

وكتب صلاح عبدالله، قائلًا: "لما مت عملتوا إيه؟!، كان نفسي أشوفكم، بس ماقدرتش أشوف لأني مت، بس وحياة ميتينكوا، والكلام بيني وبينكوا لما مت زعلتوا عليا قد إيه؟!".

وتابع: "يوم.. يومين تلاتة بالكتير، مش بلومكم، ده أنا عايزكوا تعيشوا يومكم، صدقوني يومين كتير كفاية يوم، أو نص يوم أو ربع يوم، أو ربع ساعة فقط لا غير مش مهم".

واستطرد: "المهم لما تشوفوا صورتي أو تيجي سيرتي، تذكروني، تذكروني بكل خير، وحبذا لو كانت الذكرى بدموع، أو شحتفة أو حشرجة أو نهنهة، قصدي خلوا الحالة تبدو إنها، حزن فاق كل الآفاق".

وأضاف صلاح عبدالله، في رثائه، قائلًا: "في قلب من ألم الفراق موجوع، واوعوا تنسوا، اذكروا محاسن موتاكم ولو مفيش، ألفولي حبة محاسن واذكروها، واكتبوها على صورتي وشيّروها، أو لما تيجي سيرتي اسكتوا، اسكتوا وغيّروا الموضوع، غيّروا الموضوع لأني، للأسف.. لسه حي، لسه بهرب م اللي فات، لسه خايف م اللي جي".

وطالب صلاح عبدالله بحذف السطور الثلاثة الأخيرة من الرثاء بعد وفاته، قائلًا: "مِش عايزكوا تليكوا ولا تعلقوا عايزكوا بس تسيفوها، ولما ييجي اليوم المنظور آخر تلات سطور بعد الفاتحة احذفوها".

ومؤخرًا كُرم الفنان صلاح عبدالله، من مهرجان الإسكندرية السينمائي بدورته الـ 36 عن مجمل أعماله الفنية.