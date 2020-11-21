بـ15 جنيها للحصة.. إقبال طلاب الثانوية على مجموعات التقوية بالمدارس

شهدت العديد من المدارس بمختلف المحافظات ومنها محافظة الجيزة، إقبالًا كبيرًا من قبل طلاب المرحلة الثانوية لحضور مجموعات التقوية، بمقابل 15 جنيهًا للحصة الواحدة بإحدى مدارس المحافظة، حيث يقوم بالتدريس للطلاب عددًا من المعلمين أصحاب الكفاءات العالية في تخصصاتهم الدراسية.

وتستقبل المدارس بمختلف المحافظات الطلاب الراغبين في الحصول على مجموعات تقوية سواء كان طالبًا في المدرسة أو بمدرسة أخرى، كما يمكن لطلاب المنازل والخدمات حضور المجموعات والاستفادة بما يقدم فيها مع الحرص الكامل على التعقيم واتباع الإجراءات الاحترازية في ظل أزمة كورونا.

وأشارت، إلى أن أعمال التعقيم تتم قبل وبعد انتهاء مجموعات التقوية من خلال تعقيم الفصول الدراسية والمقاعد الخشبية وتحقيق التباعد الاجتماعي بين التلاميذ داخل المجموعة لمنع انتشار فيروس كورونا، موضحة أن الإقبال على مجموعات التقوية كبير للغاية، وأنها البديل الشرعي للدروس الخصوصية.

ومن جانبه، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تعمل على محاربة الدروس الخصوصية، مشيرًا إلى أن مجموعات التقوية اختيارية وليست إجبارية، موضحًا أنه لا يمكن إجبار أي تلميذ على حضور مجموعات التقوية بالمدارس دون إرادته.

وقال وزير التعليم، لـ"الوطن"، إن العملية التعليمية تسير بصورة منتظمة ولا يوجد أي معوقات تؤثر على سير اليوم الدراسي بالمدارس، موضحًا أن بداية الأسبوع السادس من بدء الدراسة لم تشهد أي أزمات، لافتًا إلى أن الوضع الصحي بالمدارس ممتاز ولا يوجد ما يستدعى للإغلاق بسبب جائحة كورونا.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أصدر قرارًا وزاريًا بشأن تنظيم مجموعات التقوية المدرسية خلال العام الدراسي المقبل 2020 / 2021.

ونص القرار على أن مجموعات التقوية ستكون اختيارية في المواد الدراسية للطلاب على مستوى الإدارة للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، وعلى مستوى المدرسة لصفوف النقل، بهدف تحسين مستوى الطالب الدراسى بتلك المواد ويتم الإعلان عن قيمة الاشتراك والمواعيد وأماكنها وأسماء المعلمين القائمين بالتدريس بها فى لوحة إعلانات لمجموعات التقوية.

وبموجب القرار ستكون المدة الزمنية المخصصة للمجموعة ساعتين فى الأسبوع، وفقًا للخطة التعليمية المحددة للمواد الدراسية، وتتم مراعاة أن تكون المجموعة من عدد من الطلاب بما يتناسب مع مساحة القاعات المخصصة مع ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة.

ونص القرار، على تخفيض نسبة 50% من الاشتراكات المحددة لكل الصفوف الدراسية لأبناء الشهداء وأبناء المعلمين بالتربية والتعليم والطلاب الأيتام، وتخفيض نسبة 25% لباقي العاملين بالتربية والتعليم، بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

كما نص القرار على أن مدير الإدارة التعليمية المختص ومجلس أمناء الإدارة يتولون تحديد مقابل اشتراك طلاب الشهادات (المحلية/العامة) فى الحصة الواحدة، بينما يتولى مدير إدارة المدرسة ومجلس أمناء المدرسة تحديد مقابل الاشتراك لطلاب صفوف النقل، مع مراعاة أن يكون الحد الأدنى 10 جنيهات والحد الأقصى 85 جنيهًا.