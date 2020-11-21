عارضات بمعرض المشروعات الصغيرة: فرصة ذهبية لتسويق المنتجات

أبدى عدد من العارضات من جمعيات وأفراد مشاركين في معرض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بنادي الجزيرة، برعاية أسامة الأحمر محافظ المنطقة الروتارية، سعادتهم بتوفير أماكن لعرض منتجاتهم للجمهور.

قالت زينب محمد، مسئولة في قسم الفن بدار السندس للأيتام، إن الدار تشارك في المعرض بمنتجات لأبناء الدار من الأطفال الأيتام والمعاقين، حيث يتم تدريبهم على إنتاج منتجات يدوية، وبالفعل يستجيبوا ويساهموا في إنتاج السجاد والملايات والاكسسوار والمشايات وهي منتجات متنوعة ومتميزة، وأسعارها في متناول الجمهور، حيث أسعار المشاية تبدأ من 45 جنيهًا.

وأضافت لـ"الوطن"، أن المعرض فرصة ذهبية لتسويق المنتجات لأبناء الدار حيث يجيدوا صناعة المشايات والسجاد، إذ توجد طفلة معاقة تعمل بأيد واحدة تنتج يوميا أكثر من سجادة صغيرة، مؤكدًا أن كل إيرادات المنتجات تدخل في مصروفات الدار ويشعر الأطفال بمدى أهميتهم ودورهم في الحياة.

وأوضحت، أن فترة انتشار فيروس كورونا أثرت بالسلب على أداء اطفال الدار، حيث توقف نزولهم إلى الورش للمشاركة في تلك المنتجات، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حفاظًا عليهم من أي مخاطر وتجمعات.

سماح "السورية": أشارك بمنتجات طبيعية

من جانبها، أوضحت سماح الزين، عارضة سورية داخل المعرض، أنها تشارك بالمعارض المصرية منذ 5 سنوات، من خلال تقديم منتجات هاند ميد كلها طبيعية للسيدات وصابون، لافتة إلى أنها موجودة فى القاهرة منذ عام 2012، وتحرص على المشاركة بالمعارض لتسويق المنتجات.

وأشارت، إلى أن هناك معارض هامة تحظى بإقبال وتدر عائدًا على العارضين مثل معرض تراثنا الذى أقيم مؤخرًا برعاية رئيس الجمهورية، موضحة أن المعارض فرصة كبيرة للتعامل مع الجمهور.

وقال المهندس عمرو جزارين، رئيس نادي الجزيرة، إن المعرض مقام داخل النادي بدون مقابل مادي، مؤكدًا على تشجيع تلك المبادرات والمعارض التي تبرز المنتج المصرى والحرف اليدوية المتميزة ودعم كل العارضين والجمعيات، التي تقدم تلك المشروعات.

وأضاف، أنه بالتنسيق مع المنطقة الروتارية تم تنظيم المعرض لخدمة 124 عارضًا، مؤكدًا على الدعم الكامل من النادي للمنتجين وأصحاب الحرف اليدوية.