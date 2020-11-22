75 كمينا سريا بمحطات المترو لضبط المخالفين لارتداء الكمامات الطبية

كشف أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، عن تنفيذ 75 كمينا سريا بجميع محطات المترو بالخطوط الثلاثة، وذلك لضبط المخالفين لتعليمات دولة رئيس مجلس الوزراء فى ارتداء الكمامات الطبية، مشيرا إلى أن الشركة تواصل العمل على منع دخول أى راكب لمحطات المترو دون ارتداء الكمامات، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وقال عبدالهادي، فى تصريحات لـ"الوطن"، إن الشركة تقوم بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية للتصدى للموجة الثانية من كورونا حال حدوثها، لافتا إلى أن هناك نحو 20% من الركاب لا يلتزمون بارتداء الكمامات الطبية وسيتم عمل محاضر فورية لهم وتغريمهم 4 آلاف جنيه، مؤكدا أن الهدف من حملات المترو على الركاب، توفير الحماية والأمن والسلام لهم من إصابتهم بعدوى فيروس كورونا.

ونوه متحدث مترو الأنفاق، بأن الشركة قامت بتقليل زمن التقاطر بين القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو، لمواجهة زحام الركاب داخل عربات القطارات، والحد من انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أن الشركة ستدفع بقطارات إضافية يوميا وقت الذروة الصباحية والمسائية، لتوفير كافة الحماية والسلامة لجمهور الركاب المسافرين، وحفاظا عليهم من عدوى كورونا.

وأوضح عبدالهادي، أن محطات المترو ستشهد يوميا حملات مكبرة ومفاجئة من قبل شرطة النقل والمواصلات وأفراد الأمن الإداري، لمنع دخول أى راكب بدون ارتداء الكمامات الطبية، للحد من تفشي فيروس كورونا، مع فرض غرامات تصل إلى 4 آلاف جنيه للمخالفين.

وأضاف متحدث مترو الأنفاق، أن الشركة قامت بتوفير منافذ بيع الكمامات داخل محطات المترو بسعر 3 جنيهات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، لافتاً إلى أن أعمال تعقيم القطارات والمحطات تتم بشكل منتظم، بالإضافة إلى تعقيم وتطهير مكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، وإلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب.

وكانت شركة المترو قد أعلنت عن تحرير 1000 محضر للمخالفين لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بارتداء الكمامات الطبية داخل محطات المترو وأثناء استقلال القطارات، على أن يتم تحويل المحاضر إلى النيابة العامة والتى بدورها ستحرك الدعاوى القضائية على المخالفين لدفع الغرامات المحددة بـ4 آلاف جنيه، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.