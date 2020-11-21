"مطروح" تستعد لجولة الإعادة بانتخابات النواب بتعقيم 165 لجنة

استعدت محافظة مطروح لانطلاق مارثون الإنتخابات فى جولة الإعادة ضمن محافظات المرحلة الأولى، في انتخابات مجلس النواب والتي تبدأ، الاثنين المقبل، وتستمر على مدار يومي 23 و 24 نوفمبر الجاري وإزالة أي عوائق مع المتابعة المستمرة.

وقال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، السبت إن مراكز ومدن المحافظة الثمانية تكثف جهود تطهير وتعقيم جميع مقرات اللجان على مستوى المحافظة بإجمالي عدد 139 مركز إنتخابى و165 لجنه فرعية على مستوى مدن ومراكز المحافظة الثمانية، موضحا أن إجمالى عدد الناخبين بالمحافظة هو 301763 ناخباً.

وأضاف "شعيب" أنه تم رفع حالة الإستعداد القصوى بين أجهزة المحافظة، مع مراعاة إتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، والحد من تزاحم الناخبين أمام اللجان وبما ييسر عليهم الأدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر وتوفير جميع سبل الراحة للناخبين وجميع القائمين على العملية الإنتخابية من المشرفين والقضاة.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن الثمانية، بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات في محيط اللجان مع التطهير والتعقيم المستمر للجان قبل التصويت وبعده ومراعاة التباعد الإجتماعي ومراقبة المسافات الآمنة بين الناخبين مع إقامة المظلات والاستراحات لإنتظار الناخبين وتوفير أماكن لائقة لكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة أمام مراكز الإقتراع، مع المرور على جميع المراكز الإنتخابية كلا فى نطاقه للتأكد من جاهزيتها وعدم وجود أى معوقات وتوفير جميع الخدمات بالمقار الإنتخابية للتيسير على الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وأكد محافظ مطروح تفعيل دور غرفة العمليات بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات على مدار الساعة لتكون على إتصال دائم ومستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لمتابعة الأحداث أولا بأول وتذليل أي عقبات.

وأوضح أن جميع القطاعات بالمحافظة جاهزة، لإستقبال إنتخابات الإعادة بمجلس النواب 2020، وتوفير جميع الإمكانيات والتجهيزات اللازمة للخروج بالعملية الإنتخابية بالمحافظة بشكل حضارى ولائق مع حث المواطنين على النزول والمشاركة الإيجابية لإستكمال مسيرة التنمية، مؤكدا التزام الجهاز التنفيذى بالمحافظة بالحيادية والشفافية والوقوف على مسافة واحدة مع جميع المرشحين.