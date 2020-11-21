سوهاج تستقبل 53 جهاز غسيل كلوي ومواد غذائية ضمن قافلة صندوق "تحيا مصر"

أناب اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة لاستقبال قافلة صندوق تحيا مصر لدعم الأسر الأولى بالرعاية، ضمن أكبر قافلة مساعدات إنسانية أطلقها الصندوق على مستوى الجمهورية الخميس الماضي من "الماسة كابيتال" بالعاصمة الإدارية الجديدة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن تكثيف برامج الحماية الاجتماعية.

وأوضح السكرتير العام أن القافلة ضمت 23 شاحنة تحتوي على 40 ألف شنطة دواجن بكل شنطة 2 دجاجة بمتوسط وزن 2.3كجم ، وعدد 9600 شنطة وجبات لتجهيز 76 ألف و800 وجبة غذائية من خلال بنك الطعام المصري، وعدد 18 ألف كرتونة " بالهنا والشفا" تضم الكرتونة مواد غذائية وسلع تموينية، وعدد 5500 بطانية لشتاء آمن يتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى 53 جهاز غسيل كلوي جديد مقدمة من صندوق تحيا مصر سوف يتم دعم مستشفيات المحافظة بها .

وأشاد "الليثي" بجهود صندوق تحيا مصر، لافتا إلى أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في التعاون مع الحكومة لتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، وتحقيق التنمية الشاملة، مؤكدا على دعم المحافظة لجميع أنشطة الصندوق، لافتا إلى تنفيذ توجيهات محافظ الإقليم بتسهيل مهمة القافلة في الوصول إلى المستحقين، وتغطية المناطق والقرى الأكثر احتياجا.

حضر استقبال القافلة محمد عبد السلام وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، والدكتورة رجاء حسين وكيل مديرية الصحة بسوهاج، وعامر عوض رئيس حي شرق، والدكتور محمد عبد الهادي مدير مكتب المحافظ، وعلى مبارك نائب رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، ومحمود رشدي منسق صندوق تحيا مصر بسوهاج.