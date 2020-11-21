تفاصيل قروض الأطباء والصيادلة في 7 بنوك.. تصل لـ2 مليون جنيه

يتنافس عدد من البنوك الخاصة والحكومية في تقديم تسهيلات وقروض للأطباء البشريين والبيطريين وأطباء الأسنان والمعامل التحليلية والعلاج الطبيعي، وتستعرض "الوطن" تفاصيل قرض الأطباء في 7 بنوك مختلفة على النحو التالي:

بنك كريدي أجريكول

يقدم كريدي أجريكول مجموعة من برامج التمويل المتنوعة التي تمّ تصميمها لتلبية الاحتياجات المالية للأطباء البشريين وأطباء الأسنان وأصحاب المعامل وأطباء العلاج الطبيعي، وتتميز هذه البرامج بالمرونة بأسعار تنافسية.

- قيمة تمويل تصل إلى مليوني جنيه.

- مرونة في السداد تبدأ من 6 أشهر وتصل إلى 7 سنوات.

- تأمين مجاني على الحياة خلال فترة القرض.

- إمكانية زيادة مبلغ القرض.

شروط التقديم:

- القرض متاح للأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، وأصحاب المعامل وأطباء العلاج الطبيعي.

- يشترط ألا يقل سن العميل عن 25 عامًا وألا يزيد على 65 عامًا.

- مصري الجنسية.

المستندات المطلوبة:

بطاقة رقم قومي سارية - إيصال مرافق حديث لمحل الإقامة - بطاقة العضوية بالنقابة - لأصحاب المنشآت الطبية: رخصة تشغيل منشأه طبية - للموظفين: خطاب جهة العمل.

بنك الإمارات دبي الوطني

يقدم البنك تمويلًا معد خصيصًا للأطباء (البشريين والأسنان ومعامل التحاليل والأشعة والعلاج الطبيعي) لتمويل شراء الأجهزة والمعدات الطبية يصل إلى 500 ألف جنيه مصري.

بنك أبو ظبي الأول

- يصل التمويل إلى 750 ألف جنيه، وفترة سداد تصل إلى 72 شهرًَا.

- إجراءات مبسطة للحصول على القرض و تتمثل في قيام الأطباء بتقديم بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم مع كارنيه نقابة الأطباء الخاص بهم أو شهادة مزاولة المهنة.

- القرض متاح للأطباء، والجراحين البيطريين، وأطباء الأسنان الذين لديهم عيادتهم الخاصة، ويتجاوز سنهم الـ25 عامًا.

المستندات المطلوبة:

بطاقة الرقم القومي سارية - كارنيه النقابة - شهادة مزاولة المهنة.

بنك الكويت الوطني

ويقدم البنك قرض مصمم خصيصًا للأطباء لمنحهم فرصة السداد على فترات زمنية مختلفة تصل إلى 60 شهرًا بأقساط ثابتة وأسعار فائدة تنافسية.

- القرض متاح للمصريين فقط الذين تتراوح أعمارهم من 21 حتى 65 عامًا (عند تاريخ استحقاق القرض)، كما يجب أن يحمل الطبيب ترخيص عيادة لمدة لا تقل عن 3 سنوات وكارنيه عضوية النقابة.

- قيمة القرض تصل إلى 600 ألف جنيه مصري، ولا يشترط إثبات الدخل أو ضامن.

- المستندات المطلوبة: بطاقة رقم قومي سارية - فاتورة مرافق حديثة (بحد أقصى 3 أشهر) - كارنية النقابة سارية - ترخيص العيادة (لا يقل عن 3 سنوات).

البنك المصري الخليجي

- مبلغ القرض يصل إلى مليون ونصف جنيه مصري.

- مدة القرض تبدأ من 6 أشهر وتصل إلى 84 شهرًا.

- يشترط أن يكون الحد الأدنى للسن 25 عامًا والحد الأقصى 65 عامًا.

- التأمين على الحياة طوال فترة القرض.

- الأوراق المطلوبة: صورة البطاقة الشخصية - فاتورة مرافق حديثة خلال 3 شهور - بطاقة ضريبية سارية وشهادة مزاولة مهنة وكارنيه نقابة ساري ورخصة تشغيل منشأة طبية.

بنك المشرق

يقدم بنك المشرق مجموعة من برامج التمويل المتنوعة التي تم تصميمها خصيصًا لتلبية الاحتياجات المالية لتمويل الأطباء تخصص الطب البشري، وطب الأسنان وأطباء المعامل التحليلية وأطباء العلاج الطبيعي، وتتميز هذه البرامج بالمرونة وبأسعار تنافسية، حيث تصل قيمة التمويل إلى 750 ألف جنيه مصري.

البنك العربي الأفريقي الدولي

- قيمة التمويل تصل إلى 750 ألف جنيه مصري.

- مرونة في مدة سداد التمويل تصل إلى 84 شهرًا.

- إمكانية زيادة قيمة التمويل خلال فترة السداد.

- إمكانية تأجيل القسط الشهري حتى 3 مرات في العام الواحد.

- إمكانية مد فترة سداد التمويل.

- المستندات المطلوبة: صورة من بطاقة الرقم القومي السارية - إيصال مرافق (غاز او كهرباء) - صورة من تصريح مزاولة مهنة - صورة من آخر مؤهل أكاديمي - صورة من عضوية النقابة.