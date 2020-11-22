حظك اليوم الأحد 22-11-2020 على الصعيدين المهني والعاطفي

يختص علم الأبراج بتحديد صفات الأبراج الإيجابية والسلبية وفقًا لتاريخ ميلادهم، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة وعليك أن تهتم بصحتك وسلامتك ولا تهمل شكوى جسمك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

في الأفق تطورات تفرض نفسها، وعليك أن تتأمل وتراقب في صمت.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل اللاعب رونالدينيو، ويوافق تاريخ ميلاده 21 مارس.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

رغم الضغوط تبدو اليوم مشرقا ولبقا وتتمتع بكل الحيوية والنشاط.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الحادي عشر يجعلك تلفت الانتباه ويلتف من حولك الأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة سماح أنور، ويوافق تاريخ ميلادها 22 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وقد يربكك عدم النظام لكنك قادر على فرض نظامك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

معاكسة القمر تدفعك للابتعاد ولمراجعة الماضي والعيش في ذكريات مؤلمة، حاول أن تقاوم!

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان راغب علامة، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يجعلك مستعدا للعطاء وتتصرف بكرم أخلاق، وفي المقابل تحقق مكاسب.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحب تدفعك نحو مساعدة الأحباب ودعمهم ويقدر الجميع عطاءك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نوال الزغبي، ويوافق تاريخ ميلادها 29 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات مما يجعلك اليوم تنظر للمستقبل بواقعية وتلتمس أسبابا للنجاح.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل الحب تدفعك نحو دراسة كيفية عيشك مع من حولك بصورة أفضل.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة هبة مجدى، ويوافق تاريخ ميلادها 28 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

يطالبك الفلك بأن تحمي نفسك من أي استفزاز وعليك أن تحمي مصالحك وحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

اعتمد اليوم على سعة أفقك لتبدد أي سوء تفاهم مع الأحباب أو مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان باسل خياط، ويوافق تاريخ ميلاده 29 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

في الأفق مستجدات وقد ترفع اليوم درجة عطائك لتعطي انطباعا جيدا.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

قد تدفعك الحالة الفلكية نحو تقديم مساعدات طارئة للأحباب أو لبعض المقربين وتهتم بأمور صحية.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة بشرى، ويوافق تاريخ ميلادها 5 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

تسعد اليوم بعطائك في نطاق العمل ومع الأصدقاء.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يمدك اليوم بطاقة عاطفية وتستطيع أن تغمر بها من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان مدحت صالح، ويوافق تاريخ ميلاده 2 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بالابتعاد عن المغامرات وعليك أن تتحكم في ردود أفعالك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وعليك أن تتجنب الحوارات الشائكة حفاظا على علاقتك بمن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة الفنانة بوسي، ويوافق تاريخ ميلادها 26 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

الأجواء الفلكية أفضل وتدفعك اليوم لمزيد من المعرفة والدراسة والتقدم.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يعدك بالسكينة والصفاء وسط الأحباب والأصدقاء وتستمتع بجمال الطبيعة.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة غادة عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 25 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني وعليك أن تحافظ اليوم على توازن نفقاتك وسلوكك وقراراتك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي قد يدفعك اليوم للتسرع في أقوالك، من المهم اليوم أن تدرس كل كلمة قبل أن تتفوه بها.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة صفية العمري، ويوافق تاريخ ميلادها 20 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

عطارد بمنزل الحظ مما يجعلك تبدو يقظا وجذابا ويستمع إليك الآخرون بشغف.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك تلفت إليك الأنظار وتحاط بنظرات المعجبين والمعجبات.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان عابد فهد، ويوافق تاريخ ميلاده 21 فبراير.