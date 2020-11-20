حظك اليوم الجمعة 20-11-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يحرص كثير من المتابعين على معرفة حظ البرج الخاص بهم يوميا، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يمدك بحضور أخاذ وتتعامل بإيجابية وتكسب الإعجاب.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

اليوم مناسب لعقد لقاءات وإصلاح ما انكسر مع البعض.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة إسعاد يونس، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وقد تشعر بأزمة ثقة وعليك أن تقوم بما عليك بدقة كي تشعر بالأمان.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

حاول اليوم أن تحقق توازنا في حياتك الخاصة وقاوم ميلك للعناد

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة فيفي عبده، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يساعدك اليوم على تحقيق مكسب والتواصل بنجاح مع أناس من كل الاتجاهات.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، فينوس في منزل الحب يدفعك نحو تبادل الحوار والأفكار مع الأخوة والأحباب وتبدو حاضر الذهن منفتحا.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة فاتن حمامة، ويوافق تاريخ ميلادها 27 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك لتحقق أرباح وفوائد وقد تتوصل لنتائج تهمك وينفعك تفكيرك في المستقبل.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل الحب تدفعك للحفاظ على روح الود في تعاملاتك مع البعض.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وقد يجعلك ذلك مندفعا أو يصيبك بالقلق.. لا تتسرع في أقوالك وقراراتك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا، سيطر على انفعالاتك وتعاون مع شريك حياتك بهدوء.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة شيماء سيف، ويوافق تاريخ ميلادها 7 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يساعدك اليوم على تنظيم وقتك بصورة عملية وواقعية وتحرز فائدة.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

نبتون يتراجع في مواجهة برجك ويدفعك ذلك لمراجعة تفاصيل ماضية بشأن خلاف عائلي أو عاطفي.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان مصطفى قمر، ويوافق تاريخ ميلاده 22 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

تتخلص من معاكسة القمر وتسترد حماسك وإحساسك بالأمان وتتعاطف وتشارك من حولك بحب.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يساعدك على التفاهم مع من تحب بدبلوماسية ووضوح.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان حسن الأسمر، ويوافق تاريخ ميلاده 21 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

الوضع الفلكي ضاغط ويجب أن تترك مسافة كافية تفصلك عن مثيري المشاكل والشغب.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك وعليك اليوم أن تتجنب الشجار مع من حولك ويجب أن تقوم بخطوة نحو الإصلاح.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان أحمد حلمي، ويوافق تاريخ ميلاده 18 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

اليوم تستطيع أن تظهر جيدا ما لديك من معرفة ويُستمع إليك بشغف.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يمدك بالكلمات المناسبة لإعادة الهدوء من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس النجم العالمي براد بيت، ويوافق تاريخ ميلاده 18 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل المال وقد تطرح اليوم حلولا فعالة إذا راجعت بدقة حساباتك وخطواتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

قد تكون هناك فرصة اليوم للتفاوض حول أمور تهمك، لكن لا تعلن للآخرين أخبارك الشخصية وتجنب الزهو بنفسك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان صلاح ذو الفقار، ويوافق تاريخ ميلاده 18 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في برجك يمدك بكل الطاقة وتسحر قلوب من حولك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

تتصرف اليوم بنعومة وعذوبة مع من تحب وتحصل على إعجاب الجنس الآخر بسهولة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان عمر الحريري، ويوافق تاريخ ميلاده 12 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

من المهم اليوم أن تنظم جهودك وأولوياتك مع مراعاة أخذ قسط وافر من الراحة وعدم إهمال أي عارض صحي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

اليوم ينصحك الفلك أن تحفظ الأسرار ولا تسمح بالتدخل في شئونك الخاصة مع الحفاظ على التواضع.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان حمادة هلال، ويوافق تاريخ ميلاده 20 مارس.