حظك اليوم السبت 21-11-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يهتم علم الأبراج الفلكية بتقديم تحليلًا مفصلًا لشخصية الفرد وفقًا لتاريخ ميلادهم، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

اليوم مناسب لمباشرة مشروعاتك وعلاقاتك وتحقق تقدما في خطواتك المهنية.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يمدك بروح المرح والانطلاق وتعبر عن نفسك بحرية.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان عمر الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وقد يربكك التغيير ويشوشك وعليك بالتماسك وعدم التوتر.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

حاول أن تقاوم مشاعرك السلبية.. واحم نفسك من الظنون.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة عبير صبري، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ والوقت يسمح بلقاءات ناجحة مع أشخاص من الخارج.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

المريخ في وضع داعم مما يجعلك تبدو رائعا وأخاذا وأكثر قدرة على المشاركة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء كريم محمود عبدالعزيز، ويوافق تاريخ ميلاده 14 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك للتغلب على أي عوائق أو ضائقة مالية وتحوّل المشكلة لمكسب.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

يمدك الفلك بنظرة تفاؤل نحو المستقبل وتنفتح لك الأبواب بسهولة.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان اللاعب ليونيل ميسي، ويوافق تاريخ ميلاده 24 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك.. حاول أن تكون أكثر لباقة وتفاهما مع المحيطين بك، مع الانتباه لحقوقك والتأني في قراراتك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا انتبه.. قد تميل للعصبية وللقسوة على شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم ممثل ولاعب درامز فرقة كايروكي، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة واليوم تعرف كيف تخلق جوا نشيطا من حولك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا حاول أن تتكلم بهدوء كي تنصلح الأحوال مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء سلمى حايك، ويوافق تاريخ ميلادها 2 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يجعل اليوم مناسبا لإصلاح علاقاتك ولإيجاد حلول ناجعة.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يجعلك تبدو متفائلا وتجمعك أوقات سعيدة بالأهل والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان الراحل حسن حسني، ويوافق تاريخ ميلاده 15 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تتحكّم في أعصابك إذا وضع البعض العراقيل أمامك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك قد يجعلك تختلق المشاكل وعليك أن تحذر العصبية كي تتفادى الصدام مع الأهل والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان محمد حماقي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يساعدك اليوم على الوصول لما تريد بلباقة وتكلل خطواتك بالنجاح.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي الداعم يساعدك على الاقتراب من الأحباب وقد تجد حلا لمشاكل شخصية.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة بسمة، ويوافق تاريخ ميلادها 7 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني واليوم عليك أن تحافظ على تركيزك واهتم بمراجعة خطواتك وقراراتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

المريخ في وضع معاكس.. حاول أن تتعامل بهدوء في علاقاتك كي تحسن التصرف.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة نجوى فؤاد، ويوافق تاريخ ميلادها 6 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. المريخ في منزل العلاقات يمنحك فرصة لتحقيق مكاسب وتقوم بخطوات موفقة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمنحك سحرا وجاذبية ويساعدك على إثبات وجودك في كل مكان تتواجد فيه.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة ياسمين صبري، ويوافق تاريخ ميلادها 21 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني عشر وعليك اليوم أن تتحكم في حساسيتك وأن تعمل في سرية وكتمان.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بعدم الحديث عن حياتك الشخصية وعليك بمراقبة الأجواء من حولك في صمت.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة حنان ترك، ويوافق تاريخ ميلادها 7 مارس.