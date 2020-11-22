3 وقائع في 5 أسابيع دراسة.. ظاهرة الاعتداء على المعلمين داخل المدارس

على مدار الخمسة أسابيع الأولى من العام الدراسي الاستثنائي بسبب جائحة كورونا، تكررت ظاهرة الاعتداء على المعلمين داخل بعض المدارس من قبل أولياء الأمور، في أكثر واقعة أدت بعضها إلى إجراء المعلمين المعتدى عليهم عمليات جراحية، "الوطن" تستعرض أحداث الاعتداء على المعلمين داخل المدارس.

معلم يُجري عملية جراحية عقب الاعتداء عليه بآلة حادة

تدخل "عبدالمنعم سعد" المعلم بمدرسة سمنود الإعدادية الجديدة بنين التابعة لمحافظة الغربية، من أجل فض مشاجرة بين طالبين داخل المدرسة، وتسبب أحد الطالبين في جرح بيد المعلم، وجاء ولي أمر هذا الطالب في اليوم التالي واعتدى على المعلم بآلة حادة أدت إلى كسر في منطقة أسفل الركبة، وهو ما استدعى جراحة عاجلة ونقل عظمة من الحوض لمعالجة هذا الكسر، بالإضافة إلى تركيب شريحة وعدد من المسامير، مما جعل "عبد المنعم" يفكر في تقديم استقالته وتركه لمجال التعليم.

وزاره الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، "عبدالمنعم" داخل مستشفى سمنود العام، وذلك من أجل الاطمئنان على صحته، حيث نقل "حجازي" رسالة الوزير له بالشفاء العاجل، وأخبره بأن الوزارة تقف إلى جانبه وأنها ستقدم له الدعم القانوني.

معلمة تفقد الوعي في الدقهلية

سب أحد الطلاب بمدرسة منشأة البدوي الجديدة للتعليم الأساسي بطلخا في محافظة الدقهلية، الدين لمعلمة داخل أحد الفصول بالمدرسة، وبعدها هرب من الفصل، وفقًا لحديث المعلمة وتحقيقات النيابة، وأثناء وجودها داخل الفصل وهي تدرس للطلاب، فوجئت بوالدي الطالب يقتحمان عليها الفصل وقاموا بضربها حتى فقدت الوعي.

واتهم والدا الطالب المعلمة بأنها تجبر الطالب على الحصول على دروس خصوصية معها، وأنها سبق وضربت الطالب، فيما نفى الشهود وطلاب الفصل ذلك وأكدوا صحة ما قالته المدرسة.

إصابة معلم بجرح قطعي في الوجه بالمحلة الكبرى

وفي مدينة المحلة الكبرى بالغربية، قام ولي أمر بالاعتداء على معلم داخل مدرسة جلال الدين الابتدائية، بسلاح أبيض، وذلك بسبب دفاعه عن أحد الطلاب، وهو ما أدى إلى إصابته بجرح قطعي في الوجه، حيث أن ولي الأمر جاء برفقة صديقه من أجل ضرب تلميذ اعتدى على ابنه في اليوم السابق، وعندما تدخل المعلم لمنع ضرب الطالب، قام ولي الأمر بالاعتداء عليه.