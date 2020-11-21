آخر أخبار التعليم.. فرض رسوم على الامتحانات وعقدها في موعدها

منذ بدء العام الدراسي الحالي والكثير من القرارات التعليمية تصدر يوميًا منها ما هو متعلق بالعملية التعليمية وما هو متعلق بصحة الطلاب بعد عودة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد .

وترصد "الوطن" لمتابعيها، آخر أخبار التعليم اليوم، وفق أبرز القرارات التي اتخذت على مدار اليوم، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

فرض رسوم على طلاب إعدادي وثانوي ودبلومات لدخول الامتحانات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فرض رسوم على طلاب الشهادات الإعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية لدخول الامتحانات، بواقع 148 جنيهًا لطلاب الشهادة الإعدادية، و200 جنيه للشهادة الثانوية العامة، و192 جنيهًا للشهادة الدبلومات الفنية، وذلك بسبب التكلفة المرتفعة لإجراءات الامتحانات في ظل جائحة فيروس كورونا.

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التعليم: لم نرفع الغياب بالمدارس ولا نية لتأجيل امتحانات منتصف العام

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عدم رفع الغياب بالمدارس، مشيرا إلى أن جميعها على مستوى الجمهورية تسجل الغياب والحضور، مؤكدا أن أي طالب سيتجاوز نسبة الغياب القانونية، سيفصل من المدرسة.

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التضامن: دعم مليوني طالب لمنع تسربهم من التعليم

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه سيتم دعم 2 مليون طالب من الأسر المرفوضة من الدعم النقدي "تكافل"، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بملف الحماية الاجتماعية والاهتمام بتعلم أبناء الأسر الأولى بالرعاية، ومنع تسربهم من التعليم وزيادة فرصهم التعليمية.

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جداول الأسبوع السادس من حصص قناة "مدرستنا"

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، جداول الأسبوع السادس من الحصص التعليمية على قناة "مدرستنا" التعليمية، وتمتد جداول الأسبوع السادس من الأحد 22 من نوفمبر وحتى السبت 28 من الشهر الجاري.

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تناوب الموظفين وإجازة للحوامل.. قرارات جامعة القاهرة لمواجهة كورونا

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اتخاذ قرارات مهمة في إطار مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد، واستكمالا لخطة الجامعة بشأن الإجراءات الاحترازية للوقاية من أخطار انتشار فيروس كورونا واستعدادا للموجة الثانية المتوقعة خلال الفترة القادمة، وفي ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء، موجها كافة الجهات والإدارات المعنية بالجامعة بتنفيذها اعتبارًا من اليوم، ولحين حدوث أي تطورات أو تغييرات بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

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جامعة القاهرة: خطة شاملة للتدريب على المنصة التعليمية الذكية

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن إدارة الجامعة وضعت خطة شاملة للتدريب على المنصة التعليمية الذكية للجامعة Smart CU، وتم تنفيذها على 4 مراحل تشمل: تدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وتدريب المدربين في الكليات والمعاهد، وتدريب مهندسي تكنولوجيا المعلومات في الكليات والمعاهد، وبناء شبكة من المدربين وصانعي المعرفة في الجامعة.

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شوقي: طلاب الثانوية يؤدون الامتحانات الإلكترونية بكتب العام الماضى

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السماح لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوي العام بأداء الامتحانات الإلكترونية لهذا العام الدراسي 2020-2021، بكتب العام الماضي، وذلك بعد قرار الوزارة بوقف طباعة الكتب لطلاب المرحلة الثانوية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي قرار بترحيل مواعيد امتحانات منتصف العام الدراسي حال حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا.

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جامعة مطروح: لا إصابات بكورونا في الكليات ونطبق الإجراءات الاحترازية

نفى الدكتور مصطفى يوسف النجار، رئيس جامعة مطروح، ما تردد من أخبار عن وجود 6 إصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بين الطلاب والطالبات بكلية التربية النوعية بالجامعة، أو إصابة أي طالب بالجامعة ككل.

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