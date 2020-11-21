خالد جلال: مستعد لتقديم أعمال عن قصص شهداء الجيش والشرطة

قال المخرج خالد جلال، مخرج العرض المسرحى "الوصية"، في بيان له اليوم، "إن تقديم هذا العرض هو أقل مايقدم لشهداء مصر، وأعتقد أن كل منا لديه ضريبة من وقته وعمله يجب أن تقدم للوطن.

وأشار، إلى أن قصص الشهداء أبطال الجيش والشرطة هناك الكثيرين منا لايعلم عنها شيء، ومهمتنا أن تصل قصصهم للشعب، وأعتقد أننا قد بدأنا الخطوة الأولى، موضحًا "أنا على استعداد لأن تكون جميع أعمالي القادمة عن قصص أبطالنا من شهداء الجيش والشرطة لأنهم يستحقون ذلك".

جاء ذلك في الليلة الثانية للعرض المسرحى "الوصية" الذي يعرض على خشبة المسرح القومى بالعتبة، ضمن مبادرة "اعرف جيشك" التى أطلقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، يقدمه البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، وإنتاج المسرح القومي برئاسة الفنان إيهاب فهمي.

وأضاف "جلال"، أن هؤلاء الأبطال قدموا دمائهم وأرواحهم لحماية أرض مصر وأمنها وسلامتها، كى نستطيع جميعا أن نحيا اليوم ونمارس أعمالنا وأشغلنا وتستمر الحياة بهذه الصورة الآمنة، فأقل ما نقدمه أن نتذكر جميعا شهداء مصر وأبطالها، ووجّه "جلال" التحية والشكر لضيوف العرض من رجال القوات المسلحة والفنانين والإعلامين .

ويقدم العرض ليلته الثالثة والأخيرة في الثامنة من مساء اليوم، وهو يتناول قصة حياة الشهيد محمد المعتز رشاد، أحد شهداء قواتنا المسلحة بمعركة الإرهاب في سيناء، تأليف أيمن سلامة، إخراج خالد جلال.

البطولة للفنانين "أحمد فؤاد سليم، سميرة عبد العزيز، ميدو عادل، محمود حافظ، محمد دسوقي، ألحان المهدي، بسنت صيام"، بطولة غنائية للفنانة مي فاروق، أشعار محمد بهجت، ألحان أحمد كيكار، ديكور محمد الغرباوي، أزياء هالة الزهري، إضاءة أبوبكر الشريف، استعراضات للدكتور مجدي صابر، مدرب الاستعراضات فاروق الشريف، مساعدو الإخراج: معتز مغاوري - أسماء غازي - هيثم حسام، مخرج منفذ علا فهمي.