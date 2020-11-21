كأنهم يحدثون أغبياء.. إعلام الإخوان يلوم الدولة على طقس سيئ يضرب العالم

عرضت قناة "extra news"، تقريرًا يرصد شائعات تروجها جماعة الإخوان الإرهابية للتشكيك في قدرات الدولة الإرهابية، بالتزامن مع موجة الطقس السيء التي تضرب البلاد، حيث حمل التقرير عنوان "كأنهم يحدثون أغبياء.. إعلام الإرهابية يلوم الدولة المصرية على موجة طقس سيئ تضرب العالم".

وأوضح التقرير، أنه كعادتها، اعتادت الجماعة الإرهابية على الاصطياد في الماء العكر لبث سموم شائعاتها لتضليل المواطنين محاولين طوال الوقت التشكيك في حجم المشروعات القومية والتقليل من الإنجازات التي نشهدها.

وتستغل الجماعة الإرهابية أي حدث حتى ولو كان عالميًا من أجل الوصول إلى هذه الأهداف الخبيثة، هذا وتقوم بنشر الشائعات وفبركة فيديوهات ونشر أخبار كاذبة سعيًا لتحقيق هذه الأهداف الخبيثة.

وتروج الجماعة الارهابية كذبًا، بالتزامن مع موجة الطقس السيئ والأمطار بأن شبكة الطرق غير مهيئة كما تروج هذه الجماعة، وذلك في محاولة فاشلة منها لتشوية الدولة في هذا الملف رغم أن الطقس السيئ يضرب العالم أجمع وليس مصر فقط، ويتم التعامل مع هذه الظاهرة بحزمة من الإجراءات والترتيبات مع كافة الأجهزة المعنية بهذا الملف.

وترفع جميع المحافظات درجة الاستعداد إلى القصوى بسبب سوء الأحوال الجوية وكثرة سقوط الأمطار، وموجة الطقس السيئ التي تضرب مصر وعدد من دول العالم، والتي تعد الأقل حدة فى مصر من الولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية التى تواجه إعصار يوتا والأمطار الغزيرة، إلى أوروبا التى تستعد لمخاطر الأمطار والعواصف العاتية إلى جانب المعاناة من وباء كورونا وصولا إلى موجات الصقيع والأمطار وتهدد بتوقف الحياة هناك.