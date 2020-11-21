أعمدة الإنارة.. بوابة موت تحصد الأرواح بسبب الأمطار والإهمال

مع بدء موسم هطول الأمطار وموجة الطقس السيئ التي تضرب البلاد تظهر مشكلة الموت صعقا بسبب أعمدة الإنارة المكهربة والتي أودت بحياة العديد من المواطنين.. هي مشكلة ليست بجديدة لكنها تتفاقم باستمرار دون حلول جذرية بسبب ازدواجية المسؤولية بين المحليات وشركات الكهرباء حيث يلقي كل طرف بمسؤولية الصيانة على الجانب الآخر والقانون لم يحسم الخلاف.

سوء عملية الصيانة والتشغيل للأعمدة

كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن السبب الرئيسي في وقوع حوادث الصعق الكهربى من أعمدة الإنارة هي سوء عملية الصيانة والتشغيل والتى تعد المحليات المسؤول الأول عنها حسب نص المادة 11 من القانون رقم 43 لسنة 1979 وأن التعديلات التي طرأت على القانون شملت تشديد العقوبات على المتلاعبين والمخالفين ومرتكبي سرقة التوصيلات الكهربائية خلسة دون تصريح.

عدم وقوع أي أضرار فى أبراج أو محولات النقل الكهربائي

وأشار المصدر لـ"الوطن" إلى أن شركات التوزيع الكهربى تتابع من خلال فرَق الصيانة التابعة لها المرور على أكشاك ومحولات وأبراج الكهرباء بالمناطق المتضررة للتأكد من السلامة الفنية للتغذية الكهربية، لافتا إلى عدم وقوع أي أضرار فى أبراج أو محولات النقل الكهربائي بسبب سوء الأحوال الجوية.

خطة لصيانة المحولات وأبراج النقل الكهربائي

قال إن شركات التوزيع الكهربائي نفّذت خطة لصيانة المحولات وأبراج النقل الكهربائي لتتحمل الأمطار أو درجات الحرارة المرتفعة، مؤكداً أن حوادث الصعق الكهربائي سببها بعض الأسلاك الموجودة خارج أعمدة الإنارة.

وأضاف أن غرف العمليات بالشركات تتابع أى بلاغات بوجود أعطال للتعامل الفورى معها من خلال فرق فنية متخصصة بجانب تنظيم دوريات لمتابعة الحالة الفنية للمحولات وأكشاك الكهرباء المتضررة من سوء الأحوال الجوية.

خلل فى وظائف الخلية المتواجدة أعلى العامود

قال مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة إن صيانة الأعمدة مسؤولية شبكات الكهرباء حسب نص القانون رقم 18 لسنة 1998، مشيرا إلى أن الأسباب التي تؤدي إلى كهربة الأعمدة تكمن فى سلوكيات المواطنين الذين يتلاعبون فى مفاتيح الإنارة حيث إن الأعمدة بها كشافات يتم توصيلها بخلية تعمل أوتوماتيكيا لإضاءة الكشاف ليلا وإطفائه نهارا ونتيجة التلاعب يحدث خلل فى وظائف الخلية المتواجدة أعلى العامود.

الإبلاغ السريع عن أي أعطال أو قصور في أعمدة الإنارة

وأشار إلى أنه من مسؤوليات المحليات الإبلاغ السريع عن أي أعطال أو قصور في أعمدة الإنارة أو تركيبها في الشوارع المظلمة أو البعيدة حيث إن التركيب والصيانة من مسؤوليات وزارة الكهرباء، لافتا غلى أن هناك وردية طوارئ في جميع الأحياء والمراكز والمدن بالمحافظة وهى المسؤولة عن إعادة التيار الكهربائي في حالة حدوث عطل في المنطقة.

يذكر أن استهلاك كهرباء الإنارة العامة في مصر يصل إلى 12 مليار كيلو وات وهو ما يعادل 7% من إجمالي الطاقة المستهلكة على مستوى الجمهورية.