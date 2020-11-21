أرقام وخطوط ساخنة تحتاجها في أوقات الأمطار.. منها سيارات شفط المياه

شهدت معظم محافظات الجمهورية صباح أمس سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، ما أدى لغرق الشوارع والأحياء بعد سقوطها بشكل غزير ومتواصل، إذ جاء ذلك وفقا لتحذيرات وتنبيهات هيئة الأرصاد الجوية في النشرات والبيانات الإعلامية.

ونشرت عدد من الهيئات والوزارات أرقام استغاثات سريعة لتلقي الشكاوى والإبلاغ عن تجمعات مياه الأمطار.

أرقام استغاثات حوادث الأمطار

ونشرت الشركة القابضة لكهرباء مصر عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" أرقام غرف عمليات أحياء القاهرة للاستغاثة على النحو التالي:

- غرفة عمليات محافظة القاهرة 23912136 - 23907147 - 23901236

- غرفة عمليات حي المطرية 22508624

- غرفة عمليات حي المرج 28702815

- غرفة عمليات حي النزهة 26222334

- غرفة عمليات حي السلام أول 22806304

-غرفة عمليات حي السلام ثان 26570101

- غرفة عمليات حي عين شمس 22982760

- غرفة عمليات حي مدينة نصر شرق 23866244

- غرفة عمليات حي مدينة نصر غرب 23866252

-غرفة عمليات حي مصر الجديدة 26384242

- غرفة عمليات حي الأزبكية 25764778

- غرفة عمليات حي الموسكي 25922091

- غرفة عمليات حي الوايلي 26822131

- غرفة عمليات حي باب الشعرية 25890986

-غرفة عمليات حي بولاق 27945206

- غرفة عمليات حي عابدين 23925076

- غرفة عمليات حي غرب 27949119

- غرفة عمليات حي منشأة ناصر 23418781

- غرفة عمليات حي وسط 24828578

- غرفة عمليات حي 15 مايو 25517486

- غرفة عمليات حي البساتين 27040090

- غرفة عمليات حي التبين 27150080

- غرفة عمليات حي الخليفة 23905109

- غرفة عمليات حي السيدة زينب 23903903

- غرفة عمليات حي المعادي 23580943

- تليفون حي المعصرة 27093527

- غرفة عمليات حي المقطم 28426873

- غرفة عمليات حي حلوان 27074111

-تليفون حي دار السلام 25272350

- غرفة عمليات حي طرة 27012974

- غرفة عمليات حي مصر القديمة 27414837

- غرفة عمليات حي الزيتون 22846948

- غرفة عمليات حي الساحل 24604865

- غرفة عمليات حي الشرابية 26032772

- غرفة عمليات حي الأميرية 26023399

- غرفة عمليات حي الزاوية الحمراء 24243878

- غرفة عمليات حي حدائق القبة 26032772

- غرفة عمليات حي روض الفرج 24581879

- غرفة عمليات حي شبرا 24607077

- وخصصت شركة الصرف الصحي بالقاهرة الخط الساخن 175 لتلقي شكاوى العملاء.

- أما الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي خصصت خطًا ساخنًا برقم 125 للإبلاغ عن تجمعات المياه على مستوى الجمهورية.

- ودشنت وزارة التنمية المحلية مبادرة "صوتك مسموع" لتلقي شكاوى المواطنين التي تنظمها الوزارة وتعمل على مدار 24 ساعة بعدة وسائل وهي "واتس آب، البريد الإلكتروني، الصفحة الرسمية على فيس بوك، والخط الساخن على رقم 15330".

كما خصصت الوزارة من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة 3 خطوط ساخنة لاستقبال شكاوى المواطنين بشأن وجود تجمعات للأمطار والإبلاغ عن مخاطر السيول؛ للتدخل العاجل في حالة الكوارث والأزمات وتشمل 27957837 - 33356708 - 33378597.

وتتلقى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أي شكاوى تتعلق بتجمعات الأمطار أو غيرها من خلال التسجيل على الموقع الإلكتروني للمنظومة http://www.complain.idsc.gov.eg/GCP/Default.aspx.

- خصصت إدارة المرور أرقامًا لمحافظتي القاهرة والجيزة لنشر سيارات الشفط لعدم عرقلة الحركة المرورية، وجاء الخط الساخن للقاهرة رقم (136) أو 01155554444، والخط الساخن بالجيزة رقم 01205344444، لتوفير خدمات الإنقاذ واللوادر لسقوط الأشجار أو حوادث مرورية، ورقم هيئة النظافة 16809، والحماية المدنية 180.

- أما محافظة الإسكندرية خصصت رقم الموبايل 01204288881، بجانب رقم غرفة عمليات المحافظة 01212013337، لتلقي شكاوى المواطنين عبر خدمة الواتس آب على هذه الأرقام، وذلك للإبلاغ عن أي مشكلات خاصة بتطهير شنايش الأمطار،كما يمكن الاتصال أيضًا على رقم الخط الساخن 175 الخاص بشركة الصرف الصحي بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين حول تطهير الشنايش أو طلب سيارات لكسح المياه.