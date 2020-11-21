الجيزة تواصل تجفيف الشوارع من مياه الأمطار لعدم إعاقة حركة المرور

تواصل محافظة الجيزة مجهودات تجفيف الشوارع والمحاور من مياه الأمطار وإزالة أي بؤر وتجمعات لعدم إعاقة حركة المارة والسيارات.

مراجعة الشوارع والمحاور الرئيسية

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز بمراجعة الشوارع والمحاور الرئيسية ومطالع ومنازل الكباري لشفط أي بؤر لتجمعات المياه ما زالت موجودة، إضافة إلى التنسيق مع مديرية التربية والتعليم بمتابعة تجفيف وشفط أي آثار للمياه بمحيط المدارس أو بداخلها.

الدفع بالمعدات لتمهيد وشفط أي آثار للأمطار

وأكد محافظ الجيزة على الدفع بالمعدات لتمهيد وشفط أي آثار للأمطار بالشوارع الفرعية والجانبية، مشددا على قيام إدارات المرافق والكهرباء بتشغيل أعمدة الإنارة بصورتها الطبيعية، بعد تجفيف الطرق بالكامل وعمل صيانة لكل الولاعات والتأكد من جفاف المياه وعدم وجود رطوبة بمكونات هذه الولاعات وتنظيفها وذلك حفاظا على سلامة المواطنين.

التنسيق الكامل بين جميع الجهات للتعامل مع الشكاوى

وأكد راشد على استقبال أي بلاغات من المواطنين المتعلقة بوجود تراكمات للمياه أو انقطاعات للمياه والكهرباء أو سقوط للأشجار وأعمدة الإنارة للتعامل الفوري والسريع معها من خلال الفرق الميدانية المتواجدة وغرف العمليات المنعقدة بكل القطاعات والتي تم ربطهم مع غرفة العمليات المركزية بديوان المحافظة؛ حيث يتم التنسيق الكامل بين جميع الجهات للتعامل مع الشكاوى والبلاغات بأسرع وقت.

قطع المياه عن منطقة العمرانية الشرقية

وفي نفس الأطار تعلن محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بقطع المياه عن منطقة العمرانية الشرقية لحدوث كسر مفاجئ بخط طرد 500 مم الخاص بمحطه العمرانية للصرف وجارٍ الآن أعمال الإصلاح لعوده الخدمة بأسرع وقت ممكن.

وجه محافظ الجيزة بسرعة الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة بالانقطاع، مشيرا إلى أن شركة مياه الشرب تقوم بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب للمناطق المتأثرة طوال فترة الانقطاع كما يمكن طلب سيارات مياه من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 من تليفون أرضي.