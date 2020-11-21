توقعات طقس 72 ساعة.. استمرار سقوط الأمطار على السواحل الشمالية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد، عن توقعات الخبراء للطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، في الفترة من غد الأحد إلى الثلاثاء، 22 إلى 24 نوفمبر الجاري.

وجاءت توقعات الأرصاد، خلال الثلاثة أيام المقبلة، بأن يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بارد ليًلا على تلك المناطق.

أما مناطق جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فتشهد طقسا معتدلا نهارًا، مائلا للبرودة ليلًا، وتكون الرياح مثيرة للأتربة على شمال الصعيد، كما تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب وشرق البلاد بامتداد منخفض السودان.

ومن المتوقع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة مساءً على بعض المناطق من الوجه البحري، وتكون متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية، وتكون الرياح نشطة على خليج السويس.

وجاء بيان درجات الحرارة على مدار الأيام الثلاثة المقبلة كالتالي:

درجات الحرارة يوم الأحد 22 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 16.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 19.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 12.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 14.

درجات الحرارة يوم الاثنين 23 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 16.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 19.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 13.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 14.

درجات الحرارة يوم الثلاثاء 24 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 16.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 18.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 13.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 14.