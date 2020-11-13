توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. رياح معتدلة وأمطار متوسطة لخفيفة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة على مدار الـ72 ساعة المقبلة، فمن المتوقع أن يسود غدا السبت طقس معتدل على القاهرة والوجة البحري ورياح معتدلة.

ووفقا لهيئة الأرصاد، فإن السواحل السمالية الغربية تشهد طقس لطيف، ومعتدل على السواحل الشمالية الشرقية، ورياح نشطة على السواحل الغربية معتدلة على السواحل الشرقية، كما تشهد مناطق جنوب سيناء طقس معتدل والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وتتوقع الأرصاد طقس معتدل على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا على شمال الصعيد.

وفي ساعات الليل تتوقع الأرصاد طقس بارد على القاهرة والوجة البحري مائل للبرودة على السواحل الشمالية مائل للبرودة جنوب سيناء بارد على شمال وجنوب الصعيد.

كما تحدث ظواهر جوية تتمثل في شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة والسواحل الشمالية تكون كثيفة احيانا على الوجة البحري ومدن القناة وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة والوجة البحري، وأمطارر متوسطة الى غزيرة على بعض المناطق كالسلوم وسيدي براني ومطروح والاسكندرية ورشيد ودمياط وبورسعيد والعريش.

جاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة يوم السبت 14 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 18.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 16.

درجات الحرارة يوم الأحد 15 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 18.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 20.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 16.

درجات الحرارة يوم الاثنين 16 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 18.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 20.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 16.