توقعات طقس 72 ساعة.. اضطراب الملاحة وأمطار خفيفة على القاهرة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة، خلال الفترة ما بين 16 إلى 18 نوفمبر الجاري.

ووفقًا لخبراء الأرصاد فإن حالة الطقس يومي الاثنين والثلاثاء لطيف نهارا على معظم الأنحاء، ما عدا جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وجنوب الصعيد حيث جاء الطقس معتدل، بينما كان الطقس بارد ليلا على كافة الأنحاء، وتتكون في الساعات الأولى الشبورة المائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وأضاف الخبراء أنّه من المتوقع أن تتساقط أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة غدًا، تمتد متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري، وتكون متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، وتنشط الرياح وتؤدى إلى اضطراب الملاحة على خليج السويس.

وتوقع الخبراء أن يكون يوم الأربعاء معتدل نهارا بارد ليلا على كافة الأنجاء، ما عدا السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية، ويتوقع أن تتساقط الأمطار على معظم الأنحاء، والرياح معتدلة على كافة الأنحاء.

وجاء بيان درجات الحرارة على مدار الأيام الثلاثة المقبلة كالتالي:

درجات الحرارة يوم الاثنين 16 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 16.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 18.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 16.

درجات الحرارة يوم الثلاثاء 17 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 18.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 16.

درجات الحرارة يوم الأربعاء 17 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 17.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 16.