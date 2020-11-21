"مياه المنيا" تنظم عروضا فنية بالمدارس للتوعية من كورونا وترشيد الاستهلاك

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، عروضا فنية وندوات توعية بعدد من المدارس حول ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الآمن للصرف الصحي والنظافة العامة والشخصية والتغذية السليمة وسبل الوقاية من فيرس كورونا المستجد، كما تم توزيع كتب للتوعية بمدرسة التجريبية 2 بمدينة المنيا.

وقال المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، إنه بناءا على توجيهات القيادة السياسية وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، بتكثيف حملات التوعية نظمت إدارة التوعية بالشركة هذه الفعاليات بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمنيا وإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف".

حضر الفعاليات الدكتور صفوت جارح عبد العظيم وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنيا، وإيهاب عبد العزيز مدير برنامج المياه والإصحاح البيئي باليونيسيف، وريمون شكري منسق ميداني ببرنامج المياه والإصحاح البيئي.