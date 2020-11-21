"تجارية المنيا" تشيد بمعرض "ديارنا".. فرصه للتسويق وتبادل الخبرات

شارك وفد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة المنيا في فعاليات افتتاح معرض صناعة الأثاث الدمياطي والأسر المنتجة "ديارنا"، الذي افتتحته الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم السبت، بحضور اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

وقال المهندس وائل قطب نائب رئيس الغرفه التجارية بالمنيا، إن المعرض يعد فرصة لأبناء المحافظة، للتعرف على أحدث ما وصلت إليه صناعة الأثاث بدمياط بصفتها محافظة رائدة في هذه الصناعة.

وأضاف "قطب" أن مثل هذه المعارض تعمل على دعم قطاع التجارة الداخلية والتبادل التجاري بين محافظات الجمهورية، وتمثل فرصة مناسبة للتسويق وتبادل الخبرات.

وأشاد هشام عزام سكرتير عام الغرفة التجارية بالمنيا، بجودة المعروضات ونسب التخفيض التي يتيحها المعرض وتتراوح ما بين 10% ، 30%، مثمنا اهتمام القيادة السياسية بدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والأسر المنتجة.

ووعدت وزيرة التضامن الأسر المنتجة بمزيد من الدعم من أجل الترويج لمنتجاتهم، موجهة التحية لمدينة الأثاث بدمياط علي ما تقدمه من منتجات تلقي قبولًا من المواطنين.

وشهدت نيفين القباج، تدشين قافلة المساعدات المخصصة لمحافظة المنيا تحت شعار "نتشارك علشان بكرة"، والتي أطلقها صندوق تحيا مصر بالتعاون مع التضامن في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة للأسر الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم، ويتم توزيعها من خلال مؤسسات المجتمع المدني على الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا.

وتضم قافلة صندوق تحيا مصر لمحافظة المنيا 32 شاحنة محملة بـ 87 ألف و425 شنطة مجمدات و7 آلاف و 200 شنطة وجبات غذائية مخصصة لتجهيز 57 ألف و600 وجبة غذائية من خلال بنك الطعام المصري، و36 ألف كرتونة مواد غذائية، كما تشمل القافلة 10 آلاف و 500 بطانية، و2000 كرتونة ملابس جاهزة.