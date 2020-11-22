الإدارية العليا تحيل طعون "نواب" القليوبية للنقض لعدم الاختصاص

أحالت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة كافة الطعون المقدمه لوقف إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية، لمحكمة النقض لعدم اختصاصها بالفصل فيها.

وأجلت المحكمة نظر الطعون إلى اليوم، حيث طالب الطاعنين بوقف إعلان النتيجة التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات الأسبوع الماضي في الانتخابات التي جرت في 7 و8 مارس الجاري، واعترض العشرات من المرشحين على نتيجة الحصر العددي الخاص بها المعلن باللجان العامة بدوائر المحافظة الـ 6 على المقاعد الفردية وتقدموا بطعون أمام القضاء الإداري ببنها والتي رفضت الدعاوى وقضت بإحالتها للنقض.

وأحالت المحكمة الدعوى المقامة في نفس الموضوع من المرشحان هشام الجندي مستقل والنائب الحالي المرشح جمال كوش مستقل، لوقف إعلان النتيجة بدائرة بنها وكفر شكر إلى محكمة النقض.

حملت دعوى الطعن رقم 9124 شق عاجل 67 واختصمت رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالقليوبية بالدائرة الأولى بنها وكفر شكر ورئيس محكمة بنها الابتدائية ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفتهم وأقامها المحامي ناصر عيسي الفقي.

وطالبت الدعوى بصفة مستعجلة وقف إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى قسم ومركز بنها ومركز كفر شكر للمرشحين الفردي، وفي الموضوع بإعادة الانتخابات بالدائرة وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالأتعاب والمصروفات.

واستندت الدعوى إلى وجود عوار واضح في العملية الانتخابية وعدم مطابقة نتائج الحصر العددي لمحاضر فرز اللجان، والتي حصل عليها مندوبي المرشحين في اللجان الفرعية قبل إعلان النتيجة في اللجنة العامة للدائرة.