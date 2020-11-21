"التنمية المحلية" عن مواعيد فتح وغلق المحلات: نسعى للقضاء على الفوضى

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم التنمية المحلية، إن المواعيد الجديدة التي تُحدد غلق المحلات والمطاعم والمقاهي والورش الحرفية، تأتي في سبيل جهود الحكومة لتحقيق الانضباط في الشارع والقضاء على الفوضى، والحفاظ على منشآت الدولة والبنية التحتية، موضحًا أنه تم التوافق عليها في اجتماعات اللجنة العليا لتراخيص المحال العام.

وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة "صدى البلد"، أنه تم الموافقة على تلك القرارات بحضور ممثلي كل أطياف الدولة المصرية وحضر ممثلو الغرف التجارية وكافة الوزارات المعنية، فجميع المحال العامة التجارية، باستثناء المطاعم تفتح من 7 صباحا وتغلق 11 مساء صيفًا.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن تلك المحال التجارية تغلق في الساعة الـ10 مساءًا في الشتاء، على أن يتم زيادة توقيت الغلق يومي الخميس والجمعة والإجازات الرسمية لتغلق 12 صيفًا والحادية عشرة شتاء، بينما المطاعم المتواجدة داخل المولات مستمرة في العمل داخل المولات حتى الثانية عشر مساء في الشتاء والواحدة صباحًا في الصيف.

وأشار المتحدث باسم التنمية المحلية، إلى أن كل هذه المواعيد كانت مقترحات اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، وتم الموافقة عليها من مجلس الوزراء بعد عرضها عليه، "المحافظ يعرض على وزير التنمية المحلية المواعيد المقترحة لغلق الأماكن التي يوجد بها سهر أو الأماكن السياحية، كل محافظة لها وضعها وبالفعل تم مناقشة كل المواعيد مع كل المحافظين".