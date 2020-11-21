تبدأ من 226 ألف جنيه.. مواصفات وأسعار سيارات "بيجو" بالسوق المحلي

يبحث المستهلك دائمًا عن مركبة ذات إمكانيات عالية داخل سوق السيارات المحلي، ولكن يبقى السعر هو الفيصل عند احتيار الطراز والموديل، إذ يتوقف الاختيار على خدمات ما بعد البيع وانتشار مراكز الصيانة وغيرها، بالإضافة إلى اختيار سيارة يسهل توافر قطع غيارها.

ترصد "الوطن" خلال التقرير التالي، قائمة بالأسعار الرسمية لسيارات العلامة التجارية "بيجو" داخل السوق المحلي موديل العام الجديد 2021:

تبدأ أسعار موديل " بيجو301" مانيول من 200 ألف جنية بسعة لترية 1.6 لتر (1600 CC)، وتتوافر السيارة بعدة فئات سعرية مختلفة التجهيزات، تبدأ أسعارها من 226 ألف جنيه، وحتى سعر 266 ألف جنيه وجميعها تتصل بناقل حركة أوتوماتيك، وبمحرك ذات سعة لترية 1.6 لتر (1600CC).

كما يتوافر طراز "بيجو2008" داخل السوق المحلي بسعر 315 ألف جنية، ويتصل محركها بناقل حركة أوتوماتيك، وذا سعة لترية 1.6 لتر (1600CC)؛ ويبدأ سعر طراز "بيجو 508" أوتوماتيك من 460 ألف جنية وحتي سعر 570 ألف جنية بثلاث فئات بمحرك تربو بسعة لترية 1.6لتر (1600CC).

يأتي طراز "بيجو 3008" بعدة فئات مختلفة التاجهيزات والفئة السعرية، وتبدأ أسعارها من 465 ألف جنيه، وحتى 670 ألف جنيه؛ ويتوافر طراز "بيجو 5008" بعدة فئات تبدأ أسعارها من 520 ألف جنيه وحتى سعر695 ألف جنيه.

كانت أعلنت الشركة عن طرحها سيارة "بيجو peugeot 508" في نسختها الرياضية "سبورت" موديل العام 2021، وجاءت بنظام الهايبرد، والتي تجمع بين محركات كهرباء بقوة إجمالية 355 حصان وعزم دوران 520 نيوتن متر، ومحرك بنزين 1600 سي سي 4 سلندر تيربو.