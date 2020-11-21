محافظ الإسكندرية: سنتكفل بأي أسرة تحتاج لمساكن أيواء مؤقتة لمدة شهرين

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه يتواجد في منطقة تدعى "عزبة المطار" من أجل رفع المياه التي تضررت جراء الطقس السيئ الذي مر على المحافظة أمس وأول أمس: "المياه دخلت العديد من البيوت، وهي منطقة عشوائية، والبيوت فيها منخفضة عن مستوى سطح الأرض بمتر"

وأضاف "الشريف"، خلال مداخلة له عبر "الفيديو" ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أن الطقس، اليوم، كان جيدا إلى حد كبير، ولذا استغلت المحافظة ذلك وقامت بالدفع بسيارات الصرف للمناطق المتضرره لسحب المياه من المنازل لتجفيفها: "علشان الناس تقدر تعيش في بيوتها".

وأوضح أن المحافظة عملت على توفير منازل للأيواء لمواطني المحافظة المتضررين من الأمطار التي هطلت أمس وأول أمس بشده في مختلف أنحاء المحافظة، لحين تصريف كميات المياه من المنازل: "الأمطار كانت بمنتهي الغزارة ومحصلتش خلال السنوات الماضية، وكانت 10 أضعاف الطاقة الاستيعابية لمحافظة الإسكندرية، والنوة دي كانت تقيلة جدا".

وأكد أن مكتب العلاقات العامة في المحافظة ومكتب خدمة المواطنين يستقبلوا طلبات المواطنين على مادر الـ24 ساعة، كما تستقبل مديرية التضامن الاجتماعي الطلبات، بخلاف مواقع السوشيال ميديا والواتس أب: "احنا ببنزل ونتأكد ونشوف طلباتهم إيه، وبنلبي كل الطلبات وكل اللي يهمني أصرف المياه بداخل البيوت لأن ده أهم حاجة علشان يعيشوا بأمان، وأي أسر محتاجه أيواء مؤقت لشهرين أحنا متكفلين بيها".

وأشار إلى أن هناك بعض الأسر ممن تأتي للمحافظة من المحافظات المجاورة وتقوم بافتراش الطرقات للحصول على منازل للإيواء أو التسول: "كلنا جاهزين لاستقبال الحالات الإنسانية الموجودة في الشارع، وعندنا مناطق قديمةجدا في المحافظة البيوت فيها اتأثرت بالأملاح والرطوبة والتغيرات المناخية، ولما بتيجي نوه زي اللي حصلت أمبارح وأول بتأثر الأمطار عليها".

وتابع: "من عام 2015 وحتى اليوم لدينا كل عام مياه الأمطار تزيد عن العام اللي قبله بشكل كبير جدا، والتغيرات المناخية الموجودة على مستوى العالم أدت إلى تغيير كمية الأمطار التي تهطل، ولدينا مناطق عشوائية كثيرة في المحافظة صادر بخصوص الكثير من المنازل فيها قرارات إزالة كونها جرى تشييدها بشكل مخالف للقانون وأقل من منسوب ارتفاع الشارع، وعلشان كده تضررت عدد من البيوت في العزب وهو ما يؤثر على المواطنين".