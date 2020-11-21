أستاذ مخ وأعصاب: النوم 7 ساعات يوميا قد يقي من الإصابة بـ"كورونا"

قال الدكتور محمد الصوان، أستاذ المخ والأعصاب بكلية طب القصر العيني بجامعة القاهرة، إن النوم أحد أهم عوامل رفع مناعة جسم الإنسان حتى يستطيع مواجهة فيروس كورنا المستجد "كوفيد 19" والتغلب عليه، موضحًا أن جسم الإنسان في حاجة يومية إلى النوم لمدة 7 ساعات متصلة حتى تستطيع أجهزته الصحية جميعا القيام بدورها وبالأخص جهاز المناعة المسؤول عن مواحهة أي فيروس يصيب الأنسان.

وأضاف "الصوان" في حواره مع برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" على قناة "cbc"، مع الإعلامية سهير جودة، ومنى عبد الغني، أن التغذية السليمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من الخضروات والفاكهة من العوامل المؤثرة أيضا في رفع المناعة لدى الانسان، لاحتوائهم على فيتامينات مهمة للمناعة، مع الابتعاد عن أكل الشارع وممارسة الرياضة، وبالأخص المشي والسباحة، فكل ذلك يساعد على زيادة نسبة الأكسجين بجسم الإنسان.

وأوضح أستاذ المخ والأعصاب بكلية طب القصر العيني بجامعة القاهرة، أن أي فيروس لا يستطيع أن يعيش في خلايا مشبعة بالاكسجين وتتنفس جيدا، مضيفا أن الابتعاد عن الضغوطات أمر مهم كذلك في الحفاظ على مناعة الجسم في حالة جيدة، فأفضل طريقة لرفع مناعة الجسم هي الطريقة الطبيعية المعتمدة على التغذية السليمة وعدد ساعات النوم الكافي، ولكن هناك بعض الحالات يستحسن فيها الاعتماد أيضا على فيتامينات ومكملات من الأعشاب الطبيعية تساعد على رفع المناعة.

وأشار إلى أن أعراض الإصابة بكورنا كثرت في الآونة الأخيرة، وأصبح الأمر لا يتوقف فقط على فقدان حاسة الشم والتذوق أو ارتفاع درجات الحرارة، وصعوبة في التنفس بشكل طبيعي وغيرها من الأعراض التي عرفت في بداية انتشار الفيروس بالعالم، حيث أنضمت الجلطات والسكتات الدماغية أيضا إلى هذه الإعراض.