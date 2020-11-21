تعافي وكيل وزارة الصحة الأسبق بمطروح من كورونا

أعلن الدكتور ياسر همام بركات، إخصائي أمراض الصدر والحساسية بمستشفى صدر مطروح، عن شفاء الدكتور النبيل الشنواني وكيل وزارة الصحة الأسبق بمطروح من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وقال "همام"، اليوم، إن القائد الناجح هو من يستطيع في أحلك الظروف التغلب على المصاعب، ليصل إلى بر الأمان دون استسلام أو انهيار، وهو ما تعامل به وكيل وزارة الصحة الأسبق بمطروح، بتحلية بالصبر وتمتعه بالحالة النفسية الجيدة، وإدارته للمعركه بكل حكمة وفطنه، مستعينا بالمخلصين من الجنود رافضا البقاء قيد الإنتظار، لتنتهي المعركة لصالحة ويمن الله علية بالشفاء، منتصرا على فيروس لعين حاول أن يلهو مع قائد مخضرم تعامل معه بحكمة.

وأضاف: أطمئن جميع أهالى مطروح على الدكتور النبيل الشنواني، وهو الآن تماثل للشفاء تماماً، ويتمتع بصحة جيدة وهو الآن بمنزله في مطروح.