نشأت الديهي: مصر سبقت دولا عظمى في التعامل مع قضية المناخ

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الدولة تخطط لتوطين صناعة السيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة في مصر، موضحًا أن مصادر الطاقة من غاز طبيعي وكهرباء ستكون بديل للوقود التقليدي، بهدف الوصول لأكبر قدر ممكن من نسب التصنيع والإنتاج المحلي للسيارات ومركبات النقل الجماعي، وذلك لمواكبة الآفاق المستقبلية لتلك الصناعة.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن مصر سبقت دول عظمي في التعامل مع قضية المناخ، كما أن مصر تعمل على مسايرة التقدم العالمي في صناعة السيارات والحفاظ على البيئة، مع عرض التجارب الدولية المختلفة في هذا السياق للاستفادة منها، فنحن نحقق خطة طموحة للتغلب عل مشاكل البيئة.

الديهي: الاقتصاد المصري حقق ثاني أفضل نمو في العالم خلال جائحة كورونا

وعلق الإعلامي، على اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم السبت مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، حول تناول استعراض الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن مراجعة برنامج الصندوق مع مصر.

وقال الديهي، إن الرئيس خلال الاجتماع وجه رسالة شكر مزدوجة إلى الشعب المصري والحكومة معا، وذلك لنجاحهما في تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي، لافتا إلى أن الاقتصاد المصري حقق ثاني أفضل نمو في العالم خلال جائحة كورونا.

وأشار الإعلامي، إلى أن الاقتصاد حقق معدل نمو 3.6 % خلال جائحة كورونا الأولي، مضيفا أنه لولم يكن هناك كورونا لحقق الاقتصاد المصر 6 % معدل نمو والعالم كله به 15 % من الدول بها معدل إيجابي.